Finančná správa: Záujem o zakladanie firiem na Slovensku rastie
V roku 2025 zaniklo podľa údajov FS spolu 63.170 registrácií daňových subjektov.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Finančná správa (FS) SR v roku 2025 zaevidovala viac ako 111.000 nových daňových subjektov, keď najvýraznejší posun nastal v segmente právnických osôb. Počet vzniknutých subjektov zároveň prevýšil počet zaniknutých približne o 48.000, uviedla v stredu FS.
Vývoj registrácií daňových subjektov v rokoch 2023 - 2025 potvrdzuje podľa FS pretrvávajúci trend záujmu o podnikanie na Slovensku. Celkovo sa k dani z príjmov zaregistrovalo 111.053 nových daňových subjektov. Dominantnú časť tvorili fyzické osoby (78.063), pričom segment právnických osôb zaznamenal nárast na 32.990 nových registrácií. V porovnaní s rokom 2023, keď vzniklo 26.224 spoločností, ide o nárast o 25,8 %.
Finančná správa upozornila, že tento vývoj súvisí aj s legislatívnymi zmenami, ktoré vstúpili do platnosti v priebehu roka. Zníženie sadzby dane z príjmov pre vybrané právnické osoby na 10 % vytvorilo motivačné prostredie pre vznik nových kapitálových spoločností.
„Evidujeme kontinuálny nárast počtu nových firiem, čo je jasným signálom rozvoja podnikateľského prostredia. Skutočnosť, že vzniklo o takmer 48.000 subjektov viac, než ich zaniklo, potvrdzuje stabilný záujem o podnikanie na Slovensku. Vyšší počet zrušených registrácií vnímame ako prirodzenú reakciu na zavedenie minimálnej dane, ktorá motivovala k ukončeniu činnosti najmä dlhodobo neaktívne subjekty. Naše analýzy zároveň ukazujú, že viac ako 82 % týchto zaniknutých právnických osôb v predchádzajúcom období nevykazovalo žiadnu daňovú povinnosť, čo len potvrdzuje ich minimálnu ekonomickú aktivitu,“ uviedol prezident FS Jozef Kiss.
FS priblížila, že v roku 2025 vzniklo 30.307 obchodných spoločností, čo je nárast o 18,7 % oproti roku 2024 (25.541 spoločností). Rozdiel medzi vzniknutými a zaniknutými obchodnými spoločnosťami zároveň v roku 2025 dosiahol rekordnú úroveň 22.674 obchodných spoločností. Údaje FS sa ale líšia od informácií, ktoré zverejnil v polovici januára portál FinStat. Podľa ich údajov v roku 2025 vzniklo 24.877 spoločností a zaniklo 7708.
V roku 2025 zaniklo podľa údajov FS spolu 63.170 registrácií daňových subjektov. Nárast v kategórii právnických osôb (z 5458 v roku 2023 na 7827 v roku 2025) súvisel podľa FS najmä s ukončením činnosti dlhodobo neaktívnych firiem. Približne 82 % zaniknutých spoločností (6237 subjektov) nevykázalo za rok 2024 žiadnu daň z príjmov a ďalších 14 % (1072 subjektov) vykázalo daň len v rozpätí od 100 do 1000 eur. Len približne 3 % zaniknutých spoločností vykázali vyššiu daňovú povinnosť ako 1000 eur, pričom ide prevažne o prípady zlúčenia spoločností, kde ekonomická aktivita pokračuje v inom subjekte.
