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Finančná správa zvýšila počet kontrol eKasy o tretinu
Za zistené porušenia uložila FS sankcie vo výške 3,85 milióna eur, pričom v rovnakom období minulého roka dosiahli 3,25 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Finančná správa (FS) posilnila v tomto roku kontrolnú aj preventívnu činnosť v oblasti evidencie tržieb. Do konca októbra vykonala o vyše tretinu viac kontrol pokladníc eKasa ako v rovnakom období vlaňajška, pričom zistených porušení bolo menej. Kontroly zároveň odhalili nepriznané tržby vo výške 4,5 milióna eur. Informoval o tom vo štvrtok hovorca FS Daniel Kováč.
„Od začiatku roka do 31. októbra 2026 vykonala finančná správa 22.504 kontrol eKasa, čo predstavuje medziročný nárast o 34,72 %. V rovnakom období minulého roka bolo realizovaných 16.704 kontrol. Aj vďaka vyššiemu počtu kontrol FS zaznamenala pokles porušení povinností pri evidencii tržieb. Kým vlani kontroly odhalili 4761 porušení, tento rok ich bolo 4577, čo predstavuje 20,34 % zo všetkých vykonaných kontrol,“ vyčíslil Kováč.
Za zistené porušenia uložila FS sankcie vo výške 3,85 milióna eur, pričom v rovnakom období minulého roka dosiahli 3,25 milióna eur. V najzávažnejších prípadoch pristúpili daniari aj k prísnejším opatreniam. Udelili 36 zákazov činnosti na maximálne 72 hodín a v dvoch prípadoch podali podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.
„Analýzy FS ukazujú, že kontroly ovplyvňujú správanie podnikateľov aj bezprostredne po ich vykonaní. U subjektov, pri ktorých bolo zistené nezaevidovanie tržby, vzrástli evidované tržby počas nasledujúcich 15 dní o viac ako 17 % v porovnaní s obdobím pred kontrolou. Pozitívny účinok majú aj preventívne upozornenia bez uloženia sankcie. Po takýchto upozorneniach zaznamenali podnikatelia nárast evidovaných tržieb o viac ako 6 %,“ priblížil hovorca.
Finančná správa sa podľa neho zameriava aj na sofistikované spôsoby obchádzania evidencie tržieb. Ide napríklad o používanie upravených registračných pokladníc, vydávanie dokladov mimo systému eKasa či manipuláciu so softvérom pokladničných zariadení. V odhalených prípadoch dosahujú nezaevidované tržby často stovky tisíc až milióny eur. „FS v tomto roku vypracovala 16 technických expertíz, ktoré pomáhajú odhaľovať sofistikované spôsoby obchádzania systému evidencie tržieb,“ doplnil Kováč.
„Od začiatku roka do 31. októbra 2026 vykonala finančná správa 22.504 kontrol eKasa, čo predstavuje medziročný nárast o 34,72 %. V rovnakom období minulého roka bolo realizovaných 16.704 kontrol. Aj vďaka vyššiemu počtu kontrol FS zaznamenala pokles porušení povinností pri evidencii tržieb. Kým vlani kontroly odhalili 4761 porušení, tento rok ich bolo 4577, čo predstavuje 20,34 % zo všetkých vykonaných kontrol,“ vyčíslil Kováč.
Za zistené porušenia uložila FS sankcie vo výške 3,85 milióna eur, pričom v rovnakom období minulého roka dosiahli 3,25 milióna eur. V najzávažnejších prípadoch pristúpili daniari aj k prísnejším opatreniam. Udelili 36 zákazov činnosti na maximálne 72 hodín a v dvoch prípadoch podali podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.
„Analýzy FS ukazujú, že kontroly ovplyvňujú správanie podnikateľov aj bezprostredne po ich vykonaní. U subjektov, pri ktorých bolo zistené nezaevidovanie tržby, vzrástli evidované tržby počas nasledujúcich 15 dní o viac ako 17 % v porovnaní s obdobím pred kontrolou. Pozitívny účinok majú aj preventívne upozornenia bez uloženia sankcie. Po takýchto upozorneniach zaznamenali podnikatelia nárast evidovaných tržieb o viac ako 6 %,“ priblížil hovorca.
Finančná správa sa podľa neho zameriava aj na sofistikované spôsoby obchádzania evidencie tržieb. Ide napríklad o používanie upravených registračných pokladníc, vydávanie dokladov mimo systému eKasa či manipuláciu so softvérom pokladničných zariadení. V odhalených prípadoch dosahujú nezaevidované tržby často stovky tisíc až milióny eur. „FS v tomto roku vypracovala 16 technických expertíz, ktoré pomáhajú odhaľovať sofistikované spôsoby obchádzania systému evidencie tržieb,“ doplnil Kováč.