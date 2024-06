FT: Čínske firmy hľadajú spôsoby, ako sa cez Malajziu vyhnúť clám USA

Peking 25. júna (TASR) - Predstavitelia čínskych firiem sa stretli s najvyššími malajzijskými predstaviteľmi. Snažia sa získať istotu, že sa môžu vyhnúť americkým clám, ak do krajiny premiestnia výrobu batérií, polovodičov a zdravotníckeho materiálu. Uviedol to v utorok denník Financial Times (FT). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Požiadali tiež malajzijských ministrov a vysokých vládnych predstaviteľov, aby lobovali proti možnosti, že USA uvalia clá na produkty vyrobené v Malajzii čínskymi skupinami, uvádza sa v správe s odvolaním sa na troch ľudí oboznámených s touto záležitosťou.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena minulý mesiac predstavila prudké zvýšenie ciel na celý rad čínskych produktov vrátane elektrických vozidiel, batérií, počítačových čipov a medicínskych produktov. Niektoré z týchto ciel nadobudnú účinnosť 1. augusta.



Keďže Spojené štáty zintenzívnili úsilie o zníženie obchodu s Čínou, dovoz z krajín juhovýchodnej Ázie, ako je Vietnam, ktorý sa pri veľkej časti vývozu spolieha na čínske dodávateľské reťazce, prudko vzrástol.



Čínske spoločnosti, ako napríklad výrobca solárnych panelov Trina Solar, posilňujú tiež výrobu vo Vietname a Thajsku v snahe vyhnúť sa clám na čínske produkty v USA.



To podporilo zahraničné investície smerujúce z Číny, panuje však neistota, pokiaľ ide o to, či Bidenova administratíva zavedie nové clá aj na tovar čínskych firiem vyrábaný v iných krajinách.