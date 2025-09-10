< sekcia Ekonomika
Exxon očakáva, že EÚ podpíše dlhodobé zmluvy o dodávkach plynu z USA
EÚ sa v júli zaviazala nakupovať americké energie v hodnote 750 miliárd USD (638,62 miliardy eur) do roku 2028 ako súčasť rozsiahlej obchodnej dohody s USA.
Autor TASR
Londýn/Brusel 10. septembra (TASR) - Americký ropný koncern Exxon Mobil očakáva, že Európska únia (EÚ) podpíše viacročné zmluvy o dodávkach plynu z USA v rámci svojho záväzku nakupovať americké energie v hodnote stoviek miliárd dolárov. Uviedli to v stredu londýnske noviny Financial Times. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
EÚ sa v júli zaviazala nakupovať americké energie v hodnote 750 miliárd USD (638,62 miliardy eur) do roku 2028 ako súčasť rozsiahlej obchodnej dohody s USA. Exxon Mobil a EÚ bezprostredne nereagovali na žiadosti agentúry Reuters o komentár.
Peter Clarke, viceprezident spoločnosti pre skvapalnený zemný plyn, pre FT povedal, že rozširujúca sa infraštruktúra skvapalneného zemného plynu (LNG) v Európe robí záväzok k dlhodobým dodávkam „logickým“, pričom poznamenal, že Exxon predáva približne 80 % svojho LNG na základe takýchto zmlúv.
Európa je teraz „najdôležitejším trhom“ pre export LNG z USA a ďalším krokom bude, aby kontinent „zistil, ako podporuje dlhodobé zmluvy“, citovali Clarka noviny.
Podľa údajov Eurostatu USA sa v roku 2024 podieľali 50 % na dovoze skvapalneného zemného plynu do EÚ, spolu so 17 % v prípade ropy a 35 % v prípade uhlia. Akékoľvek rozšírenie obchodu s energiami sa pravdepodobne zameria na LNG, pričom USA sú najväčším svetovým vývozcom tohto paliva.
„V údajoch sme zaznamenali pomerne veľký nárast dovozu LNG do Európy, medziročne je to približne o 20 %,“ povedal Clarke pre FT a dodal, že 55 % dovozu pochádzalo zo Spojených štátov.
(1 EUR = 1,1744 USD)
EÚ sa v júli zaviazala nakupovať americké energie v hodnote 750 miliárd USD (638,62 miliardy eur) do roku 2028 ako súčasť rozsiahlej obchodnej dohody s USA. Exxon Mobil a EÚ bezprostredne nereagovali na žiadosti agentúry Reuters o komentár.
Peter Clarke, viceprezident spoločnosti pre skvapalnený zemný plyn, pre FT povedal, že rozširujúca sa infraštruktúra skvapalneného zemného plynu (LNG) v Európe robí záväzok k dlhodobým dodávkam „logickým“, pričom poznamenal, že Exxon predáva približne 80 % svojho LNG na základe takýchto zmlúv.
Európa je teraz „najdôležitejším trhom“ pre export LNG z USA a ďalším krokom bude, aby kontinent „zistil, ako podporuje dlhodobé zmluvy“, citovali Clarka noviny.
Podľa údajov Eurostatu USA sa v roku 2024 podieľali 50 % na dovoze skvapalneného zemného plynu do EÚ, spolu so 17 % v prípade ropy a 35 % v prípade uhlia. Akékoľvek rozšírenie obchodu s energiami sa pravdepodobne zameria na LNG, pričom USA sú najväčším svetovým vývozcom tohto paliva.
„V údajoch sme zaznamenali pomerne veľký nárast dovozu LNG do Európy, medziročne je to približne o 20 %,“ povedal Clarke pre FT a dodal, že 55 % dovozu pochádzalo zo Spojených štátov.
(1 EUR = 1,1744 USD)