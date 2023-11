FT:Křetínský tlačí na reťazec Casino,aby sa zbavil niektorých obchodov

Paríž 29. novembra (TASR) - Český miliardár Daniel Křetínský tlačí na vedenie francúzskeho maloobchodného reťazca Casino, ktorý je zaťažený dlhmi, aby predal svoje najväčšie obchody pred plánovanou záchranou spoločnosti. Uviedli to v stredu hospodárske noviny Financial Times s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené s diskusiami. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Křetínský vraj už pred mesiacmi povedal zakladateľovi spoločnosti Jeanovi-Charlesovi Naourimu, že má obavy, či je možné ponechať si tieto obchody.



Casino zatiaľ neodpovedalo na žiadosť agentúry Reuters o komentár.



Podľa Financial Times (FT) o tieto obchody prejavili záujem francúzski maloobchodní predajcovia potravín Intermarché, Systme U, Auchan a Carrefour. Nemecké diskontné reťazce Lidl a Aldi plánujú samostatné ponuky.



V najpokročilejšom štádiu sú rozhovory so spoločnosťami Lidl a Intermarché, ktorej materská spoločnosť Groupement Les Mousquetaires sa už v máji dohodla na kúpe asi 60 obchodov od Casina, napísali FT.



Reťazec Casino v pondelok (27. 11.) potvrdil, že dostal "vyjadrenia záujmu" o svoje hypermarkety a supermarkety, pričom odmietol uviesť mená uchádzačov alebo počet obchodov, ktoré má v úmysle predať.