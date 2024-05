Zvýšenie G-komponentu môže viesť k menšiemu výkonu inštalovaných OZE

Bratislava 28. mája (TASR) - Technologická spoločnosť Fuergy vníma návrh Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zvýšiť poplatky za prístup do distribučnej siete (G-komponent) ako snahu zmierniť tempo rastúceho vyťaženie kapacít obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Upozornila však, že takýto prístup môže viesť k menšiemu výkonu inštalovaných OZE. Uviedol to obchodný riaditeľ spoločnosti Fuergy Vladimír Miškovský.



"Návrh ÚRSO zvýšiť poplatok za prístup do distribučnej sústavy (G-komponent) chápeme ako snahu zbrzdiť vysoké tempo pripájania nových obnoviteľných zdrojov, a tým zmierniť tempo rastúceho vyťaženia kapacít distribučnej sústavy. Takýto prístup však nie je riešením, keďže môže viesť k menšiemu výkonu inštalovaných OZE, ktoré ako jediné majú potenciál pomôcť firmám v situácii, keď ich podnikanie vážne ohrozuje jedna z najvyšších cien elektrickej energie v EÚ," uviedol Miškovský.



Dodal, že zároveň by plošne uplatňovaný vysoký G-komponent mohol ohroziť splnenie záväzkov Slovenska voči EÚ s možnými sankciami. Slovensko sa totiž zaviazalo dosiahnuť 23-percentný podiel OZE na celkových dodávkach elektriny do roku 2030. Keďže výkon nových inštalovaných OZE rastie vysokým tempom, štátni energetici podľa Miškovského upozorňujú na nedostatočné prenosové kapacity distribučnej sústavy.



Ak chce ÚRSO použiť vyšší G-komponent ako regulačný nástroj, mal by podľa odborníka zmeniť jeho nastavenie. "Vyšší G-komponent dáva zmysel vtedy, ak od neho budú oslobodené všetky fotovoltické systémy inštalované v kombinácii so smart batériovým úložiskom," uviedol Miškovský. Doplnil, že táto kombinácia zásadne zvyšuje samospotrebu, a tým eliminuje negatívne dosahy OZE na distribučnú sieť.



Pripomenul, že ak by ÚRSO nastavil vyšší G-komponent pre OZE bez akumulácie a nižšie G-komponent pre OZE s úložiskami, podporil by rozvoj OZE v súlade so záväzkami Slovenska a zároveň predchádzal nadmernému zaťaženiu distribučnej sústavy.



"Úrad bude podrobnejšie o zmenách v cenových vyhláškach informovať po ukončení legislatívneho procesu," reagoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.