Drahý plyn trápi fúkačov skla na ostrove neďaleko Benátok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Benátky 16. októbra (TASR) - Svetoznámi fúkači skla na ostrove Murano neďaleko Benátok horko-ťažko zvládli problémy spojené s pandémiou nového koronavírusu. Prešli na drahšie umelecké výtvory, aby lepšie čelili lacnej konkurencii z Ázie. Ale rastúce ceny energií opäť otriasli ich ekonomickým modelom.Desiatky pecí, ktoré zostali na ostrove, kde benátski vládcovia pred 700 rokmi presunuli fúkanie skla, musia horieť nepretržite, aby drahé tégliky vo vnútri nepraskli. Cena za metán však od 1. októbra na svetovom trhu päťnásobne vzrástla. Fúkači skla tak čelia určitým stratám pri objednávkach, ktoré sa snažia splniť, prinajmenšom v dohľadnej budúcnosti.povedal Gianni De Checchi, prezident združenia umeleckých remeselníkov Confartiginato.Stredne veľká sklárska dielňa, akú má napríklad Simone Cenedese, spotrebuje 12.000 kubických metrov (m3) metánu mesačne na udržanie teploty v jeho siedmich peciach nad 1000 stupňov Celzia 24 hodín denne. V rámci údržby ich vypína len raz za rok, a to v auguste.Jeho mesačné účty sa bežne pohybovali od 11.000 eur do 13.000 eur podľa doterajšej zmluvy s pevnou cenou, ktorej platnosť vypršala 30. septembra. Teraz je Cenedese vystavený výkyvom na trhu s plynom. V októbri odhaduje zvýšenie nákladov na metán na 60.000 eur, keďže trh s plynom ovplyvnili nárast dopytu v Číne, neisté dodávky z Ruska a znepokojivo nízke zásoby komodity v Európe.Remeselníci ako Cenedese čelia teraz obrovskému nárastu nákladov na energiu, pričom ceny zaknihovaných objednávok už nemôžu zvýšiť. Dúfali pritom, že ich nové zákazky vytrhnú z krízy spôsobenej novým koronavírusom. Blokády a sociálny dištanc v Taliansku po vypuknutí pandémie vlani na jar zastavili totiž načas aj výrobu skla na ostrove Murano.povedal Cenedese, sklár tretej generácie, ktorý prevzal podnik od svojho otca. "Predávame dekorácie, nie nevyhnutné položky, to znamená, že ak sú ceny nedostupné, zvyčajne nie sú žiadne objednávky," dodal.Cenedese, podobne ako ostatní na ostrove, zvažuje zatvorenie jednej zo svojich pecí, aby sa postavil kríze. To ho bude stáť 2000 eur za prasknutý téglik. A spomalí to tiež výrobu a plnenie objednávok.Jeho päť fúkačov skla pracuje s neuveriteľne presnou choreografiou nadväzujúcich procesov, aby splnilo objednávku na 1800 vianočných ozdôb posiatych zlatými vločkami smerujúcich do Švajčiarska. Spolu dokážu vyrobiť 300 ozdôb denne.povedal majster Davide Cimarosti, ktorý pracuje ako fúkač skla už 42 rokov.Sklári na ostrove Murano pred desaťročiami prešli z pecí na drevo, pre ktoré dosahovali nerovnomerné výsledky, na metán. Stabilné podmienky im umožňujú dosahovať jemnú krištáľovú čistotu, vďaka ktorej sú ich výtvory tak cenené. A je to jediný plyn, ktorý môžu sklári zo zákona používať. Ich situácia vzhľadom na vývoj cien komodity pripomína román Hlava XXII.Talianski sklári zatiaľ dúfajú, že sa medzinárodný trh do konca roka upokojí, aj keď niektorí analytici varujú, že výkyvy by mohli pretrvávať až do jari. Ak by to tak bolo, škody na ostrovnej ekonomike a jednotlivých firmách by mohli byť obrovské.Vláda v Ríme ponúkla úľavu talianskym rodinám, ktoré čelia vysokým cenám energií, ale zatiaľ neurobila nič zásadné pre fúkačov skla. Ich malé, ale energeticky náročné firmy ich robia obzvlášť zraniteľnými. Lobistická skupina remeselníkov sa na budúci týždeň stretne s členmi parlamentu v snahe získať priamu vládnu pomoc. Podľa De Checchiho by to mali umožňovať nové pandemické pravidlá Európskej únie.Okrem ekonomických strát sa obyvatelia ostrova obávajú aj straty tradície, ktorá ostrov preslávila po celom svete.Toto odvetvie sa už pritom zmenilo z priemyslu s tisíckami zamestnancov v 60. a 70. rokoch minulého storočia na sieť väčšinou malých a stredných firiem, ktoré zamestnávajú celkovo zhruba 300 sklárov.Benátska tradícia fúkania skla siaha až 1200 rokov do minulosti a na ostrove Murano sa dedí z otca na syna po celé generácie.