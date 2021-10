Fumbi má prvú krypto-investičnú TV reklamu v Európe

Bratislava 13. októbra (OTS) - Tá poskytuje produkty, s ktorými môže aj široká verejnosť jednoducho, prehľadne a najmä bezpečne investovať do kryptomien.Kryptomeny sú stále na začiatku a pre množstvo ľudí sú veľkou neznámou. V spoločnosti Fumbi je však množstvo uznávaných kryptomenových expertov, ktorí vedia, ako priblížiť toto odvetvie bežným ľuďom. Práve preto chcela spoločnosť Fumbi nasadiť svoju novú kampaň nielen do onlinu, kde komunikuje ktokoľvek, ale aj do celoštátneho TV bloku reklám, v ktorom sa prezentujú tí najväčší zadávatelia na trhu.Spoločnosť Fumbi vznikla v roku 2018 a na tom, že sa zaradila do televízneho bloku reklám celosvetových značiek vidieť, že sa zo startupu úspešne transformuje na etablovanú spoločnosť. Momentálne má viac ako 70 000 používateľov a okrem Slovenska sa rozšírila aj na český a poľský trh.Juraj Forgács založil spoločnosť Fumbi v roku 2018, aby uľahčil a zjednodušil ľuďom investovanie do kryptomien . Práve táto idea zjednodušenia sa stala aj nosnou myšlienkou komunikácie - vďaka Fumbi nemusíte tráviť dni študovaním kryptomien a sledovaním pohybov na trhu, experti z Fumbi a inteligentný Fumbi Algoritmus to robia za vás. Vám stačí jednoducho vložiť peniaze do niektorého z Fumbi produktov.“ vyjadril sa, Chief Marketing Officer spoločnosti Fumbi.Kampaň kreatívne zastrešila agentúra Slovak & Friends a produkčne sa o ňu postarala spoločnosť Framehouse pod vedením režiséra Mira Talla. Nakrúcania spotu sa zúčastnil aj známy slovenský influencer, fotografom bol Viktor Cicko.Hlavným produktom spoločnosti je Fumbi Index Portfólio , v ktorom algoritmus kopíruje rast celého trhu kryptomien a nespolieha sa na jednotlivé kryptoaktíva. Portfólio kryptomien je v ňom zložené z kryptoaktív, ktoré spĺňajú vysoké štandardy spoločnosti.Okrem toho môžu skúsení používatelia investovať aj cez produkt, v ktorom si zložia portfólio kryptomien podľa vlastného uváženia.V lete tohto roku prišlo Fumbi aj s novinkou, produktom, v ktorom používatelia neinvestujú iba do Bitcoinu, ale aj do kryptomeny Pax Gold krytej reálnym zlatom. Zlato v tomto produkte investíciu do Bitcoinu stabilizuje, preto je vhodný aj pre konzervatívnejších investorov.Vďaka dopytu od používateľov Fumbi prišlo aj s produktom pre právnické osoby s názvom. S týmto produktom môžu používatelia zhodnotiť aj firemný majetok.Jednotlivci môžu začať využívať potenciál kryptomien už s vkladom od 50 €