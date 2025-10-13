< sekcia Ekonomika
Fumbi získalo ocenenie Forbes Growclub TOP 10 – Zdravá firma roka 2025
Spoločnosť Fumbi prináša jednoduché riešenie na čoraz väčší a ťažšie prehľadný trh s kryptomenami. S viac ako 150 000 používateľmi je lídrom na slovenskom trhu.
Autor OTS
Bratislava 13. októbra (OTS) – Slovenská krypto-investičná platforma Fumbi sa stala víťazom Forbes Growclub TOP 10 – Zdravá firma roka 2025 v kategórii finančné služby. Ocenenie vyzdvihuje firmy, ktoré vynikajú vo finančnom riadení, efektivite, riadení tímu a udržateľných praktikách, pričom hodnotenie prebieha na základe objektívnej dátovej analýzy z viacerých zdrojov.
Hodnotenie zahŕňalo finančné kritériá ako efektivita kapitálu, likvidita, ziskovosť, rast a splácanie záväzkov, ale aj ESG ukazovatele v oblasti ľudských zdrojov – stabilitu tímu, fluktuáciu, výdavky na vzdelávanie, odmeňovanie a znalosti zamestnancov o vízii firmy a pracovných procesoch.
“Po komplexnej analýze sa ukázalo, že Fumbi je Zdravou firmou roka 2025. Tento výsledok nás veľmi teší a odráža dlhodobú prácu nášho tímu pri budovaní stabilnej firmy a spokojnosti zamestnancov,“ uviedol Juraj Forgács, CEO Fumbi.
Ocenenie Forbes Growclub TOP 10 – Zdravá firma roka 2025 potvrdzuje úspešnosť Fumbi ako slovenského startupu v novom odvetví finančných služieb – kryptomien, ktorý si vybudoval stabilnú klientsku základňu, dôveru a finančnú stabilitu. Spoločnosť pôsobí na trhu ako jeden z priekopníkov v oblasti krypto investícií a kladie dôraz na transparentnosť, bezpečnosť a kvalitnú klientsku podporu.
Medzi ďalšie výzvy Fumbi patrí úspešné uzavretie licenčného konania, investičná Séria B a expanzia do európskych krajín pod novou licenciou.
O spoločnosti Fumbi
Spoločnosť Fumbi prináša jednoduché riešenie na čoraz väčší a ťažšie prehľadný trh s kryptomenami. Ako prvá na Slovensku, ale aj v Česku a Poľsku, prináša investičné riešenie pre širokú verejnosť – čiže pre všetkých, ktorí uvažujú nad investovaním do kryptomien. S viac ako 150 000 používateľmi je lídrom na slovenskom trhu.
Hodnotenie zahŕňalo finančné kritériá ako efektivita kapitálu, likvidita, ziskovosť, rast a splácanie záväzkov, ale aj ESG ukazovatele v oblasti ľudských zdrojov – stabilitu tímu, fluktuáciu, výdavky na vzdelávanie, odmeňovanie a znalosti zamestnancov o vízii firmy a pracovných procesoch.
“Po komplexnej analýze sa ukázalo, že Fumbi je Zdravou firmou roka 2025. Tento výsledok nás veľmi teší a odráža dlhodobú prácu nášho tímu pri budovaní stabilnej firmy a spokojnosti zamestnancov,“ uviedol Juraj Forgács, CEO Fumbi.
Ocenenie Forbes Growclub TOP 10 – Zdravá firma roka 2025 potvrdzuje úspešnosť Fumbi ako slovenského startupu v novom odvetví finančných služieb – kryptomien, ktorý si vybudoval stabilnú klientsku základňu, dôveru a finančnú stabilitu. Spoločnosť pôsobí na trhu ako jeden z priekopníkov v oblasti krypto investícií a kladie dôraz na transparentnosť, bezpečnosť a kvalitnú klientsku podporu.
Medzi ďalšie výzvy Fumbi patrí úspešné uzavretie licenčného konania, investičná Séria B a expanzia do európskych krajín pod novou licenciou.
O spoločnosti Fumbi
Spoločnosť Fumbi prináša jednoduché riešenie na čoraz väčší a ťažšie prehľadný trh s kryptomenami. Ako prvá na Slovensku, ale aj v Česku a Poľsku, prináša investičné riešenie pre širokú verejnosť – čiže pre všetkých, ktorí uvažujú nad investovaním do kryptomien. S viac ako 150 000 používateľmi je lídrom na slovenskom trhu.