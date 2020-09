Fungovanie drezín sa má zjednodušiť

Bratislava 16. septembra (TASR) – Prevádzku drezín v súčasnosti komplikuje platná právna úprava. Novela zákona o dráhach by preto mala zjednodušiť ich fungovanie. Podporiť by sa tak mal cestovný ruch v prírodne špecifických lokalitách Slovenska. Právnu normu z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR v stredu plénum posunulo do druhého čítania.



Dreziny sú v súčasnosti prevádzkované iba podľa podmienok platných pre hnacie dráhové vozidlá. Ministerstvo dopravy však poukázalo na jednoduchosť obsluhy a nízku rýchlosť drezín, ktoré sú poháňané len ľudskou silou. Podľa rezortu preto nie je potrebné, aby sa na ich vedenie uplatňovali také požiadavky, ako na vedenie hnacích dráhových vozidiel s motorovým pohonom.



Rezort dopravy v predkladacej správe priblížil, že legislatívna úprava podmienok prevádzkovania drezín bola plánovaná v rámci širšej novely zákona o dráhach, ktorá sa pripravuje a bola naplánovaná na rok 2021. "Avšak vzhľadom na výnimočnú situáciu v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19 a následné pozastavenie voľnočasových aktivít v rámci cestovného ruchu považujeme za potrebné po ukončení tohto výnimočného stavu navrhovanou úpravou podporiť cestovný ruch v prírodne špecifických lokalitách našej krajiny," skonštatoval rezort dopravy.



V súčasnosti podľa MDV existuje zámer prevádzkovať dreziny na dvoch dráhach, a to na Čiernohorskej železnici a Košickej detskej historickej železnici. Výhľadovo je ich prevádzka plánovaná aj na iných dráhach. "Prevádzka drezín môže významne prispieť k podpore cestovného ruchu na Horehroní, v Košickej kotline, ale aj v iných oblastiach Slovenska," zdôraznilo ministerstvo. Účinnosť novely zákona navrhuje rezort od 1. decembra 2020.