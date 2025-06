Fúra sa mení na Kosit East

Košice 9. júna (TASR) - Spoločnosť Fúra sa rok po akvizícii mení na Kosit East, zameriava sa pritom na adresnejšie poplatky za odpady. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Kosit Slavomíra Brzová s tým, že tak pokračujú v integrácii spoločnosti. Transformáciu značky podľa nej sprevádzajú aj rozsiahle investície do technológií a vozového parku.



Skupina Kosit plánuje v nasledujúcich troch rokoch preinvestovať na východnom Slovensku 15 miliónov eur. Cieľom je nielen technologická modernizácia, ale aj systémová zmena v spôsobe, akým samosprávy a obyvatelia platia za odpady.



Doterajšia Fúra poskytuje služby viac ako 550 samosprávam, čo predstavuje približne 350.000 obyvateľov. „Má obrovský potenciál, ktorý chceme ďalej rozvíjať. Logistika a infraštruktúra sú funkčné, no vyžadujú si modernizáciu a nové investície,“ uviedla generálna riaditeľka spoločnosti Kosit East a obchodná riaditeľka spoločnosti Kosit Lucia Šprinc. Investície majú smerovať do obnovy a rozšírenia vozového parku, výstavby spracovateľských liniek, rozvoja smart technológií a budovania koncových zariadení vrátane technologických riešení pre mechanicko-biologickú úpravu odpadov pred skládkovaním.



Kosit považuje financovanie odpadov z verejných rozpočtov samospráv za neudržateľné. Budúcnosť vidí v adresných platbách na základe reálne vyprodukovaného množstva odpadu.



Na zvýšenie efektivity a spravodlivosti zavádza čipovanie nádob, váženie odpadu a aplikáciu pre samosprávy a obyvateľov. „Máme záujem digitalizovať celý proces odpadového hospodárstva, a to aj v menších obciach,“ dodala Šprinc, podľa ktorej však všetko závisí od pripravenosti a spolupráce samospráv.