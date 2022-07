Fusakle potrebujú podporu od zákazníkov

Bratislava 20. júla (OTS) - Koronakríza, lock-downy, vojna, zdražovanie, inflácia. S následkami dnešnej doby bojuje aj slovenská značka Fusakle, ktorá vyrába všetky produkty lokálne na Slovensku a v Čechách. Lokálna výroba má okrem ekonomických aj ekologické benefity, keďže produkty necestujú cez pol sveta, aby sa dostali k zákazníkovi.Fusakle majú na Slovensku vyše 100 zamestnancov a dávajú prácu ďalším stovkám ľudom vo výrobách po celom Slovensku a v Českej republike. Fusakle obnovujú textilné výroby, z ktorých mnohé by už pravdepodobne boli nútené ukončiť svoju činnosť.V portfóliu má značka ponožky, multifunkčné šatky, legíny, plavky, tričká, čiapky a iný doplnkový tovar.Okrem predaja sa firma venuje aj zákazkovej výrobe ponožiek, šatiek, čeleniek a inému sortimentu.Fusakle dlhodobo podporujú dobročinné organizácie ako Liga proti rakovine, Úsmev ako dar, Červený nos, WWF, či Človek v ohrození neziskovou kolekciou na pomoc Ukrajine.Najviac značku postihol posledný lockdown pred Vianocami, keďže práve v tomto období dosahuje firma Fusakle najvyššie predaje, ktoré jej pomôžu prekryť obdobie mimo ponožkovej sezóny. Predvianočný lockdown okrem výpadku tržieb spôsobil vysoký zostatok skladových zásob. Po pandémií sa výrazne zmenilo zákaznícke správanie, kúpyschopnosť zákazníkov a návštevnosť nákupných centier, kde majú Fusakle svoje predajne, klesla zhruba o 35%.Následky vojny, inflácia a zdražovanie energií neobišli ani Fusakle.Vstupné náklady vo výrobe narástli až o 30% a zákazníci sú dnes veľmi opatrní pri míňaní peňazí. Táto situácia dostala značku do finančných ťažkostí.Firma bola nútená od začiatku roka optimalizovať náklady, zredukovať predajné a pracovné miesta na Slovensku a v Čechách, aby zvládla náročnú situáciu.Pokles tržieb je medziročne v retaile medzi 30-40%. Najväčší výpadok spôsobila nízka návštevnosť nákupných centier a výpadok impulzívnych nákupov. Ľudia dnes chodia do nákupných centier cielene a netrávia v nich čas ako pred pandémiou.Fusakle chcú aj naďalej rozdávať radosť, vyrábať kvalitné lokálne produkty doma na Slovensku a rozvíjať textilný priemysel. Dokážu to len s podporou zákazníkov, ktorých prosia o pomoc v tomto náročnom období. Kúpou produktov od Fusaklí podporíte slovenskú značku, pomôžete udržať pracovné miesta na Slovensku a teda podporíte i slovenskú ekonomiku.