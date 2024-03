Slavia si verí v odvete s AC Miláno, Trpišovský: Môžeme to zvrátiť

odvety osemfinále Európskej ligy 2023/2024



ŠTVRTOK 14. marca



18.45 Glasgow Rangers - Benfica Lisabon /prvý zápas 2:2, rozhodca: Kružliak (SR)/



18.45 Slavia Praha - AC Miláno /prvý zápas 2:4, rozhodca: Nyberg (Švéd.)/



18.45 Villareal - Marseille /prvý zápas 0:4, rozhodca: Kovacs (Rum.)/



18.45 West Ham - Freiburg /prvý zápas 0:1, rozhodca: Guida (Tal.)/



21.00 Atalanta - Sporting Lisabon /prvý zápas 1:1, rozhodca: Schärer (Švajč.)/



21.00 Brighton - AS Rím /prvý zápas: 0:4, rozhodca: Zwayer (Nem.)/



21.00 Leverkusen - Karabach /prvý zápas: 2:2, rozhodca: Taylor (Angl.)/



21.00 FC Liverpool - Sparta Praha /prvý zápas: 5:1, rozhodca: Soares Dias A. (Port.)/





Bratislava 13. marca (TASR) - Futbalisti Slavie Praha veria, že im domáce prostredie pomôže zvrátiť nepriaznivo sa vyvíjajúci dvojzápas proti AC Miláno v osemfinále Európskej ligy. Na ihrisku talianskeho veľkoklubu prehrali 2:4, no podľa kormidelníka Jindřicha Trpišovského je v silách jeho tímu postúpiť.Prvý duel sa skončil víťazstvom AC Miláno 4:2 po tom, čo Slavia hrala od 26. minúty (stav 0:0) v oslabení po vylúčení Malicka Dioufa. V zápase sa gólovo presadil aj slovenský útočník Ivan Schranz, ktorý znížil na priebežných 2:3. Oba tímy sa na odvetu naladili víťazstvami v domácich ligách - AC zdolal doma Empoli 1:0, Slavia si poradila s Teplicami 4:0. Trpišovský verí mužstvu v stretnutí:V ešte horšej pozícii než Slavia je jej mestský rival Sparta. "Rudí" prehrali doma s FC Liverpool 1:5 a pred odvetou na ihrisku favorizovaného súpera majú iba minimálne šance na postup. Na Anfielde sa navyše predstavia po tom, čo utrpeli prehru rozdielom štyroch gólov aj v ligovom zápase - v Plzni podľahli 0:4.Hráči Glasgowu Rangers a Benficy Lisabon odohrali v EL tri vzájomné zápasy a všetky sa skončili remízou. V prvom osemfinále sa zrodil výsledok 2:2 a pred štvrtým vzájomným stretnutím je jasné, že sa táto séria skončí, keďže duel musí mať víťaza. Zápas povedie slovenská rozhodcovská pätica na čele s hlavným arbitrom Ivanom Kružliakom, asistentmi Branislavom Hanckom a Jánom Pozorom, asistentom VAR Michalom Očenášom a štvrtým rozhodcom Petrom Kráľovičom.Futbalisti West Hamu sa pokúsia proti Freiburgu využiť výhodu domáceho prostredia a otočiť skóre dvojzápasu, v ktorom prehrávajú 0:1. "uviedol tréner anglického mužstva David Moyes podľa uefa.com.Hráči Karabachu môžu pomýšľať na jedno z najväčších prekvapení doterajšieho priebehu, keďže s Leverkusenom v prvom zápase remizovali 2:2. Tréner lídra Bundesligy Xabi Alonso priznal, že tento výsledok nebol náhodný:uviedol kormidelník Leverkusenu, ktorý nechal v prvom osemfinále odpočívať brankára so slovenskými koreňmi Lukáša Hradeckého.Domáce prostretie sa po remíze (1:1) na ihrisku súpera pokúsia zužitkovať aj hráči Atalanty proti Sportingu Lisabon.poznamenal stredopoliar Marten De Roon.Hráči AS Rím spravili významný krok k postupu, keď nad Brightonom v prvom stretnutí triumfovali 4:0.uviedol stredopoliar Pascal Gross. Útočník talianskeho tímu Romelu Lukaku upozornil, že duel je iba v polčase:Výsledok 4:0 si do odvety priniesli aj futbalisti Marseille, ktorí sú blízko k postupu cez Villareal.