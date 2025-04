Viceprezident DFB o návrate Ruska do súťaží: Status quo sa nezmenil

Belehrad 2. apríla (TASR) - Viceprezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Hans-Joachim Watzke nevidí dôvod na diskusiu o návrate Ruska do medzinárodných súťaží. Nadviazal tak na slová svojho nadriadeného Bernda Neuendorfa, ktorý to uviedol už pred stredajším zasadnutím výkonného výboru (UEFA) v Belehrade.



„Status quo sa nezmenil. Nie je to téma,“ povedal Watzke o návrate Rusov pre agentúru DPA. UEFA a riadiaci orgán svetového futbalu FIFA zakázali účasť ruských tímov na medzinárodných podujatiach po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Zároveň výkonný riaditeľ Nemeckej futbalovej ligy (DFL) povedal, že o Rusku sa počas zasadnutia nehovorilo.



Prezident DFB Neuendorf sa nedávno vyjadril proti návratu ruských tímov do súťaží. „Faktom je, že situácia, ktorá viedla k vylúčeniu ruských tímov sa nezmenila. Rusko pokračuje vo vojne proti Ukrajine v nezmenšenej miere, čím porušuje medzinárodné právo,“ povedal.



V uplynulom čase vzhľadom na snahy o dosiahnutie prímeria prebiehali prinajmenšom zákulisné rozhovory v kruhoch UEFA o možnom ukončení zákazu. Rusko presadzuje návrat na medzinárodnú scénu a údajne ma podporovateľov v kruhoch UEFA, predovšetkým z východoeurópskych krajín, pripomenula agentúra DPA.



Prezident (UEFA) Aleksandar Čeferin sa v uplynulom období vyjadril v prospech toho, aby sa na medzinárodnú scénu mohli vrátiť ruské mládežnícke tímy.