Fúzie a akvizície v Latinskej Amerike dosiahli 10-ročné maximum

Sao Paulo 4. októbra (TASR) - Objem fúzií a akvizícií v krajinách Latinskej Ameriky dosiahol od začiatku roka viac než 105 miliárd USD (90,52 miliardy eur). To je najvyšší objem v tejto oblasti za posledné desaťročie. Informovala o tom spoločnosť Refinitiv.



Analytici zároveň očakávajú pokračovanie tohto trendu. Ani na trhoch Latinskej Ameriky zasiahnutých otrasmi či vyššou infláciou by počet fúzií a akvizícií v najbližšom období klesnúť nemal.



"Dokonca aj pri vyššej inflácii, rastúcich úrokových sadzbách a budúcoročných prezidentských voľbách v Brazílii by tempo fúzií a akvizícií malo ostať vysoké," povedal Bruno Amaral, šéf pre oblasť fúzií/akvizícií v Banco BTG Pactual. Amaral je v tomto smere optimistom aj v prípade Čile, jednej z latinskoamerických krajín, ktorá patrí k najlepším, čo sa týka zvládania pandémie nového koronavírusu. Platí to aj v prípade Kolumbie a Peru, ktoré podobne ako Čile ťažia z vysokých cien komodít.



Ako informovala agentúra Reuters, najväčšia akvizícia bola v tomto regióne oznámená v roku 2021 v zdravotníckej oblasti, keď brazílsky prevádzkovateľ nemocníc Hapvida ponúkol za konkurenčnú spoločnosť NotreDame Intermedica 9,5 miliardy USD. Kontrakt ešte musí schváliť brazílsky úrad pre hospodársku súťaž (CADE).



Práve spoločnosti v oblasti zdravotnej starostlivosti patria v regióne vo fúziách a akvizíciách medzi najaktívnejšie, keďže tento sektor je v Latinskej Amerike stále do veľkej miery fragmentovaný. Veľký záujem je aj o fintech firmy, kde sa investori snažia získať čo najväčší podiel na trhu, na ktorom dlhodobo dominovali klasické kamenné banky.



(1 EUR = 1,1600 USD)