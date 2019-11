F.Villeroy: Štáty ako Nemecko by mali využiť fiškálny priestor na rast

Tokio 28. novembra (TASR) - Krajiny eurozóny s dostatočným fiškálnym priestorom, ako je napríklad Nemecko, by mali tento priestor využiť na podporu ekonomického rastu menovej únie zápasiacej s negatívnymi dôsledkami obchodnej vojny. Povedal to vo štvrtok člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Francois Villeroy de Galhau.



Eskalácia obchodných sporov zasiahla do rastu medzinárodného obchodu, čo pocítilo najmä Nemecko, ktorého firmy sú od exportu závislé, povedal Villeroy. Dodal, že verejný dlh eurozóny je nižší než dlh USA či Japonska, takže eurozóna by mohla uplatniť väčší objem fiškálnych stimulov, než momentálne využíva.



"Krajiny s dostatočným fiškálnym priestorom by ho mali čo najskôr využiť," povedal Villeroy na medzinárodnom fóre Europlace v Tokiu, pričom dodal, že to ešte viac platí pre tie štáty, kde sa obchodné spory prejavili zvlášť výrazne, ako je Nemecko.



V situácii, keď nemecká ekonomika sa v 3. kvartáli len tesne vyhla recesii, pričom náklady krajiny na obsluhu dlhu sú na historickom minime, čelí Berlín rastúcim tlakom doma aj v zahraničí, aby ekonomiku výraznejšie podporil. V tejto súvislosti Villeroy dodal, že po nástupe novej prezidentky ECB Christine Lagardovej by mohlo dôjsť k strategickému prehodnoteniu politiky ECB, vrátane úpravy vzťahov medzi menovou a makroprudenciálnou politikou. Podľa neho by "jemná koordinácia" medzi spomínanými politikami mohla byť "omnoho sľubnejším riešením," než konvenčný prístup, ktorý ich od seba oddeľuje.