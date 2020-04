Fyzické osoby si môžu odložiť lízingové splátky o dvakrát 3 mesiace

Bratislava 7. apríla (TASR) - Každý klient - fyzická osoba bude môcť požiadať o odklad lízingových splátok na tri mesiace. Ak bude kríza súvisiaca s novým koronavírusom pokračovať, tak to bude môcť spraviť aj druhýkrát. Po rokovaní s predstaviteľmi lízingových spoločností na úrade vlády o tom informoval štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek. O podobnom riešení pre malých podnikateľov sa ešte rokuje.



„V piatok (3.4.) sme prezentovali, že sme uzavreli dohodu so Slovenskou bankovou asociáciou o tom, ako legislatívne zastrešíme a umožníme ľuďom čo najjednoduchšie, najkomfortnejšie, bez prekážok a bez osobného stretnutia žiadať odklady splátok úverov. Dnes (7.4.) sa nám podarilo niečo podobné uzavrieť a dohodnúť aj s Asociáciou lízingových spoločností,“ uviedol Klimek. Tie sú podľa neho ako podnikateľské subjekty v odlišnej situácii ako banky.



Ako avizoval, rezort vytvoril legislatívny rámec, ktorý v istej časti kopíruje legislatívu, ktorá sa týka odkladu splátok hypoték či úverov v bankách. Každý klient (fyzická osoba), ktorý má napríklad auto na lízing, teda môže v dôsledku krízy spojenej s pandémiou COVID-19 žiadať o odklad splátok (anuitných lízingových) o tri mesiace, a to dvakrát opakovane. „To znamená tri plus tri mesiace. Keďže dnes nikto nevie presne, ako sa tá kríza bude v najbližších týždňoch alebo mesiacoch vyvíjať,“ dodal Klimek.



Táto dohoda s asociáciou lízingových spoločností má ísť podľa tajomníkových slov do legislatívneho procesu. „Paralelne sme otvorili aj diskusie, ako nájsť rámec na podobnú pomoc aj pre podnikateľské subjekty, predovšetkým pre malé a stredné, a teda živnostníkov a ďalšie subjekty,“ avizoval Klimek.



„My ako lízingové spoločnosti cítime spoločenskú zodpovednosť a hľadáme cestu, ako pomôcť klientom, už dnes dostávame tisíce žiadostí,“ uviedol prezident Asociácie lízingových spoločností Richard Daubner. Tie sa týkajú napríklad splátkových kalendárov.



„Dnes nikto z nás nevidí za horizont troch mesiacov, takže je to aj z našej strany také racionálne a postupné pomáhanie národu,“ dodal Daubner s tým, že klient môže po troch mesiacoch znovu prísť so žiadosťou a splátky odložiť o ďalšie tri mesiace. Ako odpovedal na otázku o úrokoch, tie budú počas doby odkladu bežať ďalej podľa individuálnych zmlúv.