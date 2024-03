G. Alckmin: Toyota plánuje v Brazílii investovať 2 mld. eur

Sao Paulo 4. marca (TASR) - Japonská automobilka Toyota plánuje v najbližších rokoch v Brazílii investovať približne dve miliardy eur. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na vyjadrenia brazílskeho viceprezidenta Geralda Alckmina.



Viceprezident, ktorý je zároveň ministrom priemyslu, počas víkendu uviedol, že Toyota by mala v utorok (5. 3.) oznámiť, že v nasledujúcich rokoch bude v Brazílii investovať približne 11 miliárd realov (2,05 miliardy eur). Investíciu, ktorá by mala vytvoriť približne 2000 pracovných miest, by japonská automobilka mala zverejniť počas podujatia v závode firmy v meste Sorocaba v štáte Sao Paulo. Toyota sa k informáciám nevyjadrila.



Na základe miestnej tlače bude Toyota v závode údajne vyrábať hybridné automobily a športovo-úžitkové vozidlá. O aké modely by išlo, tlač neuviedla.



Ak bude investícia potvrdená, Toyota sa stane ďalšou svetovou automobilkou, ktorá v poslednom období oznámila v Brazílii nové investície. Už tak urobili Volkswagen, General Motors či Hyundai.



(1 EUR = 5,3656 BRL)