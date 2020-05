G. Gerapetritis: Grécko sa pre turistov otvorí od júla

Atény 6. mája (TASR) - Grécko sa pre turistov otvorí od júla. Uviedol to v stredu grécky minister zahraničných vecí s tým, že podrobnosti vrátane finančnej podpory turistického sektora sa doriešia do 15. mája.



"Oblasť cestovného ruchu otvoríme 1. júla," citovala vyjadrenia Giorgosa Gerapetritisa na pôde gréckeho parlamentu agentúra DPA.



Pandémia choroby COVID-19 vyvolala paniku medzi hoteliermi, vlastníkmi reštaurácií, cestovných kancelárií a ďalších firiem pôsobiacich v cestovnom ruchu. Približne tretina z nich sa obáva bankrotu.



Tento sektor je pritom pre Grécko kľúčový, keďže oblasť sa na ekonomickej aktivite podieľa takmer 30 %. Straty v dôsledku pandémie nového koronavírusu sa odhadujú na úrovni zhruba 22 miliárd eur. Do dnešných dní bolo zrušených približne 45.000 pracovných miest.