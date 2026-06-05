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G. Gref: Rast ruskej ekonomiky je možné považovať za zázrak
Ruská ekonomika vzrástla v roku 2025 o 1 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom však tempo rastu prudko spomalila, keď v rokoch 2023 aj 2024 vykázala rast o viac než 4 %.
Autor TASR
Petrohrad 5. júna (TASR) - Pokračujúci rast ruskej ekonomiky je za súčasných okolností „už sám osebe zázrak“. Povedal to v piatok šéf najväčšej ruskej banky Sberbank German Gref, pričom poukázal na vysoké úrokové sadzby na úrovni 14,5 % a silný rubeľ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ruská ekonomika vzrástla v roku 2025 o 1 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom však tempo rastu prudko spomalila, keď v rokoch 2023 aj 2024 vykázala rast o viac než 4 %. Navyše, v 1. kvartáli tohto roka zaznamenala pokles o 0,2 %, za čím ekonómovia a politici vidia vysoké úrokové sadzby, silný rubeľ a západné sankcie za vojnu na Ukrajine.
Za celý rok by však mala ruská ekonomika podľa najnovších odhadov vykázať ďalší rast, aj keď opätovne slabší. Odhaduje sa, že dosiahne 0,4 %.
„Stále počítame s rastom, zatiaľ ešte pokračuje. Už samo osebe je to zázrak v tých podmienkach, v akých sa nachádzame - pri takom silnom rubli a takých vysokých úrokových sadzbách,“ povedal Gref na výročnom ekonomickom fóre v Petrohrade. Zároveň však upozornil, že investície klesli štyri kvartály po sebe, pričom tento trend označil za „znepokojujúci“.
Čo sa týka kurzu rubľa, šéf Sberbank očakáva, že ku koncu roka sa bude pohybovať v rozmedzí od 84 do 85 RUB za dolár. V súčasnosti dosahuje približne 74 RUB/USD. Zároveň predpokladá, že svetové ceny ropy zotrvajú počas celého roka na vysokej úrovni.
Ruská ekonomika vzrástla v roku 2025 o 1 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom však tempo rastu prudko spomalila, keď v rokoch 2023 aj 2024 vykázala rast o viac než 4 %. Navyše, v 1. kvartáli tohto roka zaznamenala pokles o 0,2 %, za čím ekonómovia a politici vidia vysoké úrokové sadzby, silný rubeľ a západné sankcie za vojnu na Ukrajine.
Za celý rok by však mala ruská ekonomika podľa najnovších odhadov vykázať ďalší rast, aj keď opätovne slabší. Odhaduje sa, že dosiahne 0,4 %.
„Stále počítame s rastom, zatiaľ ešte pokračuje. Už samo osebe je to zázrak v tých podmienkach, v akých sa nachádzame - pri takom silnom rubli a takých vysokých úrokových sadzbách,“ povedal Gref na výročnom ekonomickom fóre v Petrohrade. Zároveň však upozornil, že investície klesli štyri kvartály po sebe, pričom tento trend označil za „znepokojujúci“.
Čo sa týka kurzu rubľa, šéf Sberbank očakáva, že ku koncu roka sa bude pohybovať v rozmedzí od 84 do 85 RUB za dolár. V súčasnosti dosahuje približne 74 RUB/USD. Zároveň predpokladá, že svetové ceny ropy zotrvajú počas celého roka na vysokej úrovni.