G. Gyimesi: Neexistuje legitímny dôvod nepodporenia rozpočtu

Bratislava 30. novembra (TASR) – Legitímny dôvod nepodporenia návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok neexistuje. Dôvod je len politický. Vyhlásil to v stredu v rozprave k zákonu roka poslanec OĽANO György Gyimesi. Vyzval poslancov, aby zákon podporili, lebo to podľa neho pomôže Slovensku.



Gyimesi tvrdí, že Slovensko sa "rúti do záhuby" v prípade neschválenia rozpočtu a nastúpenia na rozpočtové provizórium. Podotkol, že keď štátny rozpočet neprejde, nebudú zvýšené platy pre lekárov, učiteľov ani energetická pomoc pre firmy. Pýtal sa, ako je možné na jednej strane konsolidovať a na druhej strane pomáhať. Prihováral sa najmä bývalému koaličnému partnerovi, strane SaS, ktorá sa podľa neho niekedy tvári ako mäkká, niekedy ako tvrdá opozícia.



Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) reagoval na jeho slová tým, že SaS je jasne opozičná strana. Zdôraznil, že rozpočet nepodporia v prvom rade preto, že je zlý. Skonštatoval, že ani Gyimesi, ani minister financií Igor Matovič (OĽANO) nepovedali nič k rozpočtu.



Z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý v polovici októbra schválila vláda, vyplýva, že deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %.