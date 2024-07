G-komponent by po úprave mohol využiť podporu obnoviteľných zdrojov

Bratislava 1. júla (TASR) - Poplatok za prístup do distribučnej sústavy (G-komponent) je príležitosť na podporu udržateľného rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) by ho mohol využiť ako regulačný nástroj tak, že by zvýhodnil prevádzkovateľov OZE, ktorí využívajú aj technológie uskladňujúce prebytočnú elektrickú energiu. V pondelok na to upozornil Vladimír Miškovský zo spoločnosti Fuergy, ktorá sa zaoberá inštaláciou inteligentných batériových úložísk.



ÚRSO od júla plošne zvýšil poplatok z 15 na 20 % maximálnej rezervovanej kapacity, čo však podľa Miškovského systémovo nerieši kľúčové výzvy pri rozvoji OZE na Slovensku. Nižšia sadza poplatku pre OZE s batériovým úložiskom by podľa Miškovského podporila rozvoj obnoviteľných zdrojov a zároveň by nebola nadmerne zaťažená distribučná sústava.



"Fotovoltické a veterné elektrárne inštalované v kombinácii s batériovým úložiskom totiž eliminujú negatívne vplyvy obnoviteľných zdrojov na distribučnú sieť. Ak ide navyše pri batériovom úložisku o pokročilejšiu, takzvanú smart verziu, dokážu batérie navyše aktívne reagovať na potreby elektrickej siete a využívať svoju voľnú kapacitu na poskytovanie energetickej flexibility v reálnom čase," uviedol Miškovský.



Aj keď je distribučná (prenosová) sieť podľa Miškovského na Slovensku pomerne silná, v krátkodobom a strednodobom výhľade by jej mohla nárazová výroba veľkých objemov elektriny z obnoviteľných zdrojov spôsobovať problémy. Toto riziko dokážu výrazne zmierniť batériové úložiská inštalované spolu s OZE. "Tieto dokážu uskladniť neželané solárne prebytky, a tým výrazne znižujú tlak na distribučnú sieť," dodal odborník.



Odstupňovanie G-komponentu a rozlíšenie medzi vyšším finančným zaťažením pre nové OZE bez akumulácie a nižším G-komponentom pre OZE s batériovými úložiskami by podporil taký rozvoj obnoviteľných zdrojov, ktorý by nezvyšoval zaťaženie distribučnej sústavy.