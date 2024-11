G. Makhlouf: Netreba predčasné rozhodnutia k možným krokom vlády USA

Dublin 18. novembra (TASR) - Momentálne je predčasné prijímať rozhodnutia ohľadne možných krokov novej americkej administratívy. Uviedol to člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Gabriel Makhlouf, ktorý tak reagoval na neistotu v súvislosti s ďalším vývojom ekonomiky a inflácie po víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Myslím si, že nie je dobré robiť predčasné závery, čo sa týka možných krokov americkej administratívy a na základe týchto záverov robiť rozhodnutia," odpovedal Makhlouf, ktorý je guvernérom írskej centrálnej banky, na otázky novinárov, ako sa zmenili po voľbách v USA jeho očakávania.



Od víťazstva Trumpa v prezidentských voľbách na začiatku novembra sa viacerí finančníci a investori vyjadrili, že jeho plány v oblasti obchodu by mohli viesť k zrýchleniu inflácie v USA a zvýšeniu tlaku na iné ekonomiky, najmä na výrazne proexportnú ekonomiku Nemecka. Na toto riziko poukázal aj prezident nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel. Ten minulý týždeň upozornil, že zavedenie nových ciel na tovary zo zahraničia, ktoré Američanom v prezidentských voľbách Trump sľuboval, by Nemecko mohlo na hrubom domácom produkte (HDP) stáť približne 1 %.



"Ak sa nové clá uvedú do praxe, nie je vylúčené ani naše skĺznutie do negatívneho teritória," uviedol Nagel pre Die Zeit. Už teraz nemecká ekonomika čelí nulovému či iba veľmi slabému rastu. Šéf Bundesbanky povedal, že tento rok sa nepočíta so žiadnym hospodárskym rastom a odhady na rok 2025 naznačujú, že ekonomika by mohla rásť o menej než 1 %.



Čo sa týka ďalšieho zníženia úrokových sadzieb zo strany ECB, Makhlouf dodal, že by veľmi predbiehal, ak by povedal, že redukcia je prakticky istá. Ešte opatrnejšie je potrebné pristupovať k očakávaniam, že ECB na decembrovom zasadnutí zníži úrokové sadzby o 50 bázických bodov. Ako dodal, na takúto redukciu bude ECB potrebovať "veľmi jasné dôkazy".