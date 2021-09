G. Makhlouf: Obavy z nadmernej inflácie v eurozóne sú prehnané

Dublin 17. septembra (TASR) - Obavy z nadmernej inflácie v eurozóne sú "v tejto chvíli prehnané". Vyhlásil to v piatok guvernér írskej centrálnej banky Gabriel Makhlouf v prejave v rámci výročného podujatia Dublin Economics, ktoré sa tento rok koná on-line.



Podľa Makhloufa, ktorý je tiež členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB), súčasné cenové tlaky odrážajú "prechodné faktory, ktoré časom vymiznú". Upozornil však, že problémy v niektorých dodávateľských reťazcoch sa môžu predĺžiť. ECB bude preto aj naďalej ostražito sledovať riziká.



Najnovšie údaje ukázali, že rast inflácie v eurozóne sa v auguste zrýchlil na 3 % (z 2,2 % v júli) a dosiahol tak 10-ročné maximum, keďže zotavovanie globálnej ekonomiky vytlačilo ceny energií ešte vyššie.



Guvernér írskej centrálnej banky skonštatoval tiež, že v otázke pretrvávania cenových tlakov panuje značná neistota. "Tieto (inflačné) údaje a výstupy našich modelov musíme interpretovať opatrne. Pokora a ostražitosť sú nevyhnutné, aby sme v prípade potreby mohli reagovať, ak sa podmienky zmenia," povedal.



Podľa neho medzitým bude dôležité, aby si ECB "na nejaký čas" udržala v oblasti menovej politiky akomodačný postoj, aby zabezpečila pokračujúce zotavovanie sa regiónu z pandémie ochorenia COVID-19. Zvýšenie úrokových sadzieb ECB v reakcii na dočasný nárast cien by bolo pre tieto snahy škodlivé, dodal.



ECB, ktorá minulý týždeň urobila prvý malý krok k uvoľneniu núdzovej pandemickej pomoci, zvýšila zároveň svoje prognózy v oblasti inflácie, ktorú najnovšie vidí na úrovni 2,2 % v tomto roku, v budúcom roku počíta s jej poklesom na 1,7 % a v roku 2023 na 1,5 %.



Makhlouf poznamenal, že pri zavedení správnych menových a fiškálnych politík by pri dostatočne silnom oživení na základe dopytu malo v strednodobom horizonte dôjsť k návratu inflácie k cieľovej hranice ECB na úrovni 2 %.