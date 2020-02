G. Matečná: Opozícia chce sprivatizovať petržalské závodisko

Bratislava 26. februára (TASR)- Opozícia financovaná z peňazí developerov chce sprivatizovať závodisko v bratislavskej Petržalke. Vyhlásila to v stredu na brífingu ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS). Konkrétne opozičné strany nemenovala. Predstavitelia mimoparlamentnej koalície PS-Spolu z Petržalky tieto obvinenia odmietajú.



Závodisku podľa Matečnej hrozí zastavanie bytmi a obchodnými priestormi. Tvrdí, že o tento lukratívny priestor s rozlohou 28,7 hektára (ha) sa intenzívne zaujímajú developerské skupiny financujúce opozičné strany.



"V roku 2016 som vyhlásila, že pokiaľ bude SNS vo vláde, petržalské závodisko nikdy nepadne do rúk developerov. Upozorňujem preto obyvateľov Bratislavy a Petržalky, aby si pred voľbami dali do (vyhľadávača) google, ktoré opozičné strany dostali pôžičky od developerov. Jedna zo strán súčasnej opozície dokonca získala z developerských peňazí až milión eur. Nenechajme si predať aj to málo, čo z nášho kultúrneho a športového dedičstva dnes v hlavnom meste ešte zostalo," vyhlásila Matečná.



Ministerka dodala, že počas posledných štyroch rokov investoval štátny podnik do rozvoja a rekonštrukcií areálu nemalé prostriedky. V ďalšom volebnom období by SNS chcela vyriešiť dostavbu tribúny a rozšíriť paletu oddychových aktivít pre verejnosť.



Petržalskí okresní predsedovia za koalíciu PS-Spolu v reakcii uviedli, že Matečná v prípade výstavby v areáli závodiska zavádza. Nesúhlasia s vyjadreniami, že liberálni a pravicoví politici chcú sprivatizovať pozemky tohto štátneho podniku.



"Je smutné, že pani Matečná, bojovníčka za zachovanie závodiska, nedokázala za štvorročné obdobie vo funkcii ministerky na ministerstve, pod ktoré štátny podnik Závodisko patrí, zatraktívniť danú lokalitu. Podujatia mimo závodov sa konajú predovšetkým vďaka ostatným subjektom, miestnej samospráve a podobne. Na základe reálneho výpočtu, ktorý dostala od Útvaru hodnoty za peniaze, nemôže len tak viniť všetkých naokolo. Nikto nechce v danom areáli stavať," uviedol Peter Koupil, predseda petržalskej bunky PS.



"Je známe, že podnik uvádza minimálnu ziskovosť. Jeho činnosť je viazaná na sezóny. Napriek podpore vo forme dotácii od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je potrebné uviesť veci na správnu mieru. Zlepšiť hospodárenie vieme aj prenájmami, ktoré budú viac dostupnejšie pre organizátorov rôznych podujatí. O výstavbe sa ani neuvažuje. Spoločne s Petrom Koupilom sme zásadne proti každej výstavbe v areáli závodiska. Väčším ohrozením pre areál je skôr pani Matečná," doplnil okresný predseda Spolu a miestny poslanec Pavol Škápik.