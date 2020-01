G. Matečná: Pekárom otvárajú nové odbytové cesty rekreačné poukazy

Liptovský Mikuláš 24. januára (TASR) – Zavedenie rekreačných poukazov má pozitívny dosah nielen na cestovný ruch, ale aj na slovenských výrobcov čerstvého pečiva. Pocítila to aj najväčšia liptovská pekáreň, ktorej produkcia chleba a pečiva pre hotely a penzióny narástla zhruba o 70 ton mesačne. Poukázala na to ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS) počas piatkovej návštevy Liptovských pekární a cukrární Včela – Lippek v Liptovskom Mikuláši.



"S rastúcim počtom prenocovaní u hotelierov sa zvyšuje počet hostí aj hotelovým stravovacím zariadeniam a reštauráciám. Z toho profitujú aj slovenskí dodávatelia, ktorí ich zásobujú potrebnými surovinami a výrobkami," uviedla ministerka.



Najväčšia liptovská pekáreň okrem Liptova zásobuje aj regióny Tatier, Horehronia či Spiša. Podľa šéfa pekární Slavomíra Moravčíka v regióne Nízkych Tatier produkcia pre hotely a penzióny narástla zhruba o 7 až 8 percent, v regióne Vysokých Tatier približne o 13 až 14 percent. "Po rozhovoroch so slovenskými hoteliermi sme zistili, že to spôsobil nárast ubytovania, a hlavne ich slovenských hostí," podotkol Moravčík.



Liptovské pekárne vyprodukujú denne 200.000 rožkov a 15.000 kusov chleba. Vo svojich štyroch prevádzkach – v Liptovskom Mikuláši, Liptovskom Hrádku, Likavke a Svite - vyrábajú 268 druhov produktov, denne spotrebujú 100 ton múky. "Dopekanie mrazeného pečiva v priestoroch predajní, ktoré na Slovensku pretláčajú zahraničné obchodné reťazce, je síce efektívnym marketingovým nástrojom, ktorý využíva čuchové zmysly zákazníkov. Čerstvosť však len navodzuje, takéto pečivo má totiž veľmi krátkodobú životnosť - už štyri hodiny po dopečení začína starnúť. V porovnaní s čerstvým navyše obsahuje prísady na udržanie vody a okrem toho vytvára väčšiu uhlíkovú stopu, pretože musí precestovať stovky kilometrov," povedal generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milan Lapšanský. Doplnil, že zákazníkom preto odporúča siahnuť po skutočne čerstvom pečive.