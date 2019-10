G. Matečná: Poľovníci plnia významné verejnoprospešné funkcie

Bratislava 28. októbra (TASR) - Poľovníci plnia významné verejnoprospešné funkcie. Slovensko a jeho občania nie sú terárium, z ktorého si europoslanec Michal Wiezik (PS-Spolu) a koalícia PS-Spolu môže robiť pokusné laboratórium ekologického aktivizmu. Uviedla to v pondelok ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) a zdôraznila, že rezort je otvorený komunikácii.



Ministerka pripomenula vyjadrenie europoslanca na sociálnej sieti o tom, že nie je nič ľahšie, ako zrušiť na Slovensku poľovníctvo, ale najprv musí dokončiť lesy. Ako príklad užitočnosti poľovníctva uviedla napríklad ochranu pred nebezpečnými veterinárnymi ochoreniami, pred ničením úrody premnoženou zverou, poľovnícku kynológiu, sokoliarstvo, starostlivosť o les a zvieratá v ňom a podobne. „SNS nedovolí, aby bolo poľovníctvo na Slovensku zakázané, pretože to škodí nielen ľuďom, ale ohrozí to aj prírodu, poľnohospodárstvo a potravinovú a veterinárnu bezpečnosť. Je to hazard s našou krajinou,“ zdôraznila.



Riaditeľka odboru poľovníctva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Bibiana Kapustová doplnila, že poľovníci pomáhajú riešiť situácie, keď sa napríklad diviačia zver dostáva ku obydliam ľudí, kolíziu zveri a automobilov, či spolupracuje s políciu pri odhalení pytliakov.



V súvislosti s lovom vlka na Slovensku a kvóte na jeho lov ministerka Matečná povedala, že ju určila široká odborná skupina a lov tohto dravého zvieraťa nie je problém iba SR. „Nie je jasné, či sa táto kvóta vyčerpá,“ uviedla a k téme národných parkov konštatovala, že najprv treba urobiť ich pasportizáciu.



"Členka vlády ignoruje reálne problémy Slovenska a s vážnou tvárou urobí tlačovku ku vtipnému komentáru nášho europoslanca na sociálnej sieti. PS-Spolu, samozrejme, nechce zakázať poľovníctvo," reagovala PS-Spolu. Krajine by viac podľa tejto koalície pomohlo, keby sa SNS vyjadrila k podstatným problémom, s ktorými za štyri roky neurobili vôbec nič, aj k návrhu zákona Lex Haščák.