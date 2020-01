G.Matečná: PD Mestečko je príkladom spájania veľkých a malých výrobcov

Mestečko 24. januára (TASR) – Ponúkať spoločné výrobky a zlepšiť ich odbyt aj mimo regiónu je cieľom projektu Poľnohospodárskeho družstva (PD) Mestečko (okres Púchov) s chovateľkou oviec a hovädzieho dobytka, manželským párom včelárov a výrobcom domácich džemov. Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS) počas piatkovej návštevy PD Mestečko skonštatovala, že projekt je príkladom spájania sa veľkých a malých výrobcov.



"PD Mestečko je nielen chovateľom oviec, dobytka, kôz, výrobcom mlieka a kyslomliečnych výrobkov. Ale v rámci projektu dokázalo presvedčiť ľudí z danej lokality, aby sa spojili do úžasného projektu. Pre spotrebiteľa je významná vec – jedzme lokálne, myslime globálne. A to je náplň aj tejto spoločnosti, ktorá chce ponúknuť spoločné výrobky cez kamenné predajne a e-shopy širokej verejnosti," povedala ministerka.



Predseda predstavenstva PD Mestečko Peter Ježo doplnil, že víziou bolo ponúknuť kvalitné výrobky aj za hranicou okresu Púchov. "Postupne sa dostávame medzi Žilinu a Trenčín a chceme pokračovať ďalej. Prečo sme sa spojili? Nie každému chutí čistý biely jogurt. Kolega bude vyrábať džemy, ktoré použijeme do jogurtov. On mne vyrobí komponent z kvalitných slovenských surovín a ja ho použijem do nášho kvalitného bieleho jogurtu. To isté med, ktorý používame denne na sladenie, na pečenie," vysvetlil Ježo.



Dodávateľom džemov bude Jaroslav Drienik z Lysej pod Makytou. "Máme pestovateľskú pálenicu a liehovar. Keď prišiel predseda PD s ponukou na spoluprácu, ani chvíľu sme nezaváhali. Je to rozšírenie produkcie, a tým pádom aj lepšie zhodnotíme naše ovocie. Máme veľkú tradíciu pestovania sliviek, za Márie Terézie sa z našej doliny dovážali sušené slivky až na cisársky dvor. Dobré jogurty sa tu vyrábajú a patrili by do nich dobré džemy," podotkol Drienik.



"Momentálne sme v prípravnej fáze. Tento rok začíname rozširovať prevádzku a rovnako riešime obstaranie technológie. Budeme mať tri pojazdné chladiarenské predajne v rámci nášho regiónu 100 – 150 kilometrov a kamennú vzorkovú predajňu v Mestečku. Okrem toho bude na objednanie slúžiť e-shop," dodal Ježo.



Veľkou výhodou je podľa Matečnej, že účastníci projektu sa budú spolupodieľať na nákladoch jednotlivých predajní. "Viete viac zaplniť priestor predajne, viete ponúkať väčší sortiment. A náklady sa podelia medzi tých, ktorí zdieľajú všetky produkty v obchode. Dobrá myšlienka nevzniká naraz u 100 dodávateľov, ale iniciatíva jedného, dvoch ľudí pritiahne aj ďalších," zdôraznila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.