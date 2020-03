Ministerstvo zdravotníctva: Na Slovensku sa koronavírus nevyskytol

Bratislava 3. marca (TASR) – Na Slovensku sa doposiaľ výskyt ochorenia COVID-19, teda nového koronavírusu, nepotvrdil. Všetkých 195 preverených vzoriek bolo negatívnych. V utorok o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré zároveň prízvukuje, že situáciu monitoruje a operatívne reaguje preventívnymi opatreniami.



"V praxi sú nastavené opatrenia a všetky zapojené rezortné zložky navzájom úzko spolupracujú. V súvislosti s novým koronavírusom bol zriadený krízový štáb, ktorý všetky ďalšie kroky precizuje na pravidelných zasadnutiach," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Štát zároveň spustil informačnú kampaň vo verejnoprávnej televízii a rozhlase. MZ SR a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR kontinuálne komunikujú aj prostredníctvom sociálnych sietí a domovských webových portálov. Niekoľko týždňov sú zriadené infolinky a e-mailový kontakt novykoronavirus@uvzsr.sk, kde epidemiológovia nepretržite odpovedajú na otázky verejnosti. Všetky informácie sú k dispozícii na stránke MZ SR.



Na hraničných priechodoch s Rakúskom sa realizujú kontroly a ľudia, ktorí prichádzajú na Slovensko, dostávajú informačné letáky od ÚVZ SR s praktickými informáciami a radami o koronavíruse. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR rozposiela všetkým ľuďom, ktorí prichádzajú na územie Slovenska, SMS správy s praktickou informáciou v oblasti koronavírusu.



Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie. Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky. Typickými príznakmi sú teplota nad 38 stupňov Celzia, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza dva až 14 dní, priemerne šesť dní.



Vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) ako prevenciu odporúčajú pravidelne si umývať ruky mydlom alebo dezinfekčným gélom, nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky, dbať na čistenie dotykových povrchov, ako kľučky, mobily, stôl a podobne. Tiež zbytočne nepodávať ruky a vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu. Virológovia odporúčajú vyhýbať sa cestovaniu, ak to nie je nevyhnutné.



Matečná rokovala s reťazcami pre koronavírus a súvisiacu paniku



Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie s koronavírusom v EÚ a miznúcich potravín na pultoch si Gabriela Matečná (SNS), ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pozvala na rokovanie predstaviteľov potravinových obchodných reťazcov na Slovensku. Témou rokovania boli možný vývoj situácie a dostatok potravín pre slovenských spotrebiteľov. Informoval o tom Vladimír Machalík, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Na stretnutí sa podľa neho zúčastnili reťazce Terno, Kraj, Billa, Tesco, Lidl, CBA, Fresh, Coop Jednota, Metro.



"Na možnú situáciu sa treba zodpovedne pripraviť. Prázdne pulty, ktoré sme videli koncom minulého týždňa, sú však neodôvodnené. Všetci predstavitelia slovenských aj zahraničných obchodných reťazcov nás ubezpečili, že majú dostatočné množstvo zásob potravín, úzko komunikujú so svojimi dodávateľmi, plynule dopĺňajú pulty a rastú im tržby na úrovni vianočných sviatkov. Tovar na pultoch sú schopní doplniť počas krátkeho obdobia. Nie je dôvod na paniku," povedala Matečná.



Prázdne pulty zaznamenali reťazce podľa MPRV takmer výhradne v Bratislave a jej blízkom okolí. V regiónoch išlo len o ojedinelé prípady v niekoľkých väčších mestách. Vypredávali sa najmä suché potraviny, múka, káva, cestoviny či konzervy.



"Obchodníci zaznamenali v posledných dňoch zvýšenie tržieb v niekoľkých stovkách percent. Zástupcovia reťazcov nás tiež informovali aj o tom, že majú pomerne malé objemy nakupovaných potravín od talianskych dodávateľov, čiže prípadný výpadok dodávok potravín z Talianska by ich ovplyvnil len minimálne a vedeli by ho bez problémov nahradiť," dodal Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.