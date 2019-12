G. Matečná: Témami roka 2019 boli pozemkové úpravy a zelená nafta

Bratislava 31. decembra (TASR) - Témami roka 2019 v agrorezorte boli pozemkové úpravy, zelená nafta a opatrenia súvisiace s africkým morom ošípaných (AMO). Uviedla to pre TASR ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS).



"Rok 2019 bol výnimočný nielen pre mňa osobne na MPRV, ale určite aj pre poľnohospodárov, potravinárov pretože to, o čo som roky bojovala, sa konečne podarilo, a to sú pozemkové úpravy," priblížila.



Pozemkové úpravy sú podľa nej "veľká vec", aj keď mnohí neprajníci hovoria, že prišli neskoro. "Myslím si však, že nikdy nie je neskoro, pretože SR na to, aby mohla robiť pozemkové úpravy, najskôr musela 20 rokov robiť registre obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), teda previesť vlastníctvo z tzv. grundbuchov (z pozemkových kníh) na listy vlastníctva," spresnila.



"Teraz môžeme pristúpiť k tomu velikánskemu projektu sceľovania pozemkov, a to je vec, ktorá bude pre všetkých. Bude v prvom rade pre vlastníkov, bude pre firmy a bude aj pre štátne inštitúcie, napríklad pre ministerstvo dopravy, ministerstvo hospodárstva, ministerstvo životného prostredia," poznamenala.



Druhým projektom, ktorý MPRV urobilo, je podľa Matečnej tzv. zelená nafta. "Je to systémové opatrenie, ktoré poľnohospodári vidia nielen v tohtoročnom rozpočte, ale uvidia ho v rozpočte do roku 2022," zdôraznila.



Zelená nafta je podľa ministerky prvýkrát "digitálny nástroj", ktorým Pôdohospodárska platobná agentúra podporí všetkých tých, ktorí majú špeciálnu rastlinnú a špeciálnu živočíšnu výrobu.



Zjednotili sa podľa nej registre, čiže údaje sa "ťahajú" zo 17 oficiálnych registrov, žiadateľ musí doniesť len potvrdenie o vedení účtu v banke, ktoré nie je možné inak získať. Všetky ostatné potvrdenia sa získavajú z databáz inštitúcií.



"Zelená nafta je niečo, čím chceme prispieť k reštartu slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva, pretože nechceme, aby sa na Slovensku pestovali len štyri druhy plodín – kukurica, slnečnica, repka a obilniny. Práve zelená nafta slúži na podporu špeciálnych druhov plodín a špeciálnych druhov hospodárskych zvierat," zdôraznila.



Rok 2019 priniesol aj výnimočnú situáciu, akou bol AMO. "Ten sa nám podarilo v spolupráci s poľnohospodármi a poľovníkmi dostať pod kontrolu. Dnes sme v situácii, keď sme žiadali Európsku komisiu, aby zrušila ochranné pásmo a výnimočný stav, ktorý na Slovensku bol v súvislosti s AMO," doplnila.



"Pozemkové úpravy, zelená nafta ako systémové opatrenia a AMO sú teda tri veľké témy, ktoré sa tento rok podarilo zvládnuť," zhrnula šéfka MPRV SR.