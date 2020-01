G. Matečná: Vyhodnotiť zelenú naftu by bolo zatiaľ veľmi odvážne

Bratislava 12. januára (TASR) - Podpory, ktorými agrorezort podporuje export, určite fungujú. Poľnohospodári vidia, že sa vedia etablovať na zahraničných trhoch lukratívnymi produktmi a získavajú za ne aj množstvo cien. Uviedla to pre TASR ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).



"Vyhodnotiť však zelenú naftu, ktorú sme reálne spustili minulý rok, by bolo veľmi odvážne. Zelenou naftou však nepodporujeme pestovanie slnečnice, ani kukurice, ani repky, ani obilnín, ale podporujeme napríklad pestovanie maku, ľanu, strukovín, ktoré sa na Slovensku bežne pestovali a ktoré dnes dovážame z tretích krajín," zdôraznila.



Zásluhou podpory domácej produkcie a jej spracovania podľa Matečnej má Slovensko nielen vyššiu mieru domácich potravín, ale sa aj znižuje tzv. uhlíková stopa. Až čas ukáže, že zelená nafta bol krok správnym smerom, ani nie tak k zlepšovaniu obchodnej bilancie SR, ale aj ku kvalite a bezpečnosti vlastných potravín. "Pretože ak jeme napríklad lokálny (slovenský) med, vyhýbame sa alergiám. Dovážame množstvo potravín, alergie stúpli niekoľkonásobne," upozornila.



"Ak sa opýtame zdravotníkov, potvrdia, že množstvo alergií stúpa s rastúcim dovozom potravín. Naša snaha teda je - mysli globálne, jedz lokálne, alebo si nielen tým, čo čítaš, ale aj čo ješ. Táto snaha sa do budúcnosti ukazuje správna pre zdravie obyvateľstva," dodala Matečná.