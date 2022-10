G. Meloniová: Talianska ekonomika môže v roku 2023 skĺznuť do recesie

Rím 25. októbra (TASR) - Nová talianska vláda čelí jedným z najväčších výziev od skončenia 2. svetovej vojny a nie je vylúčené, že talianska ekonomika skĺzne v budúcom roku do recesie. Povedala to v utorok počas svojho prvého prejavu v parlamente talianska premiérka Giorgia Meloniová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Meloniová uviedla, že vláda bude musieť uvoľniť väčší objem financií na zmiernenie dôsledkov energetickej krízy. To znamená, že bude potrebné odložiť niektoré z očakávaných opatrení v rámci budúcoročného rozpočtu, ktorý musí byť predstavený na budúci mesiac.



Nová premiérka dodala, že vládna koalícia zabezpečí, aby kľúčovú infraštruktúru, ako sú diaľnice či letiská, kontroloval štát. Zároveň prisľúbila postupné znižovanie daní a byrokracie.



Čo sa týka vývoja ekonomiky, Meloniová citovala prognózu Medzinárodného menového fondu (MMF), podľa ktorej talianska ekonomika v budúcom roku klesne o 0,2 %. Zároveň však uviedla, že ministerstvo financií je optimistickejšie a jeho najnovšia prognóza stanovuje v roku 2023 rast hospodárstva o 0,6 %.