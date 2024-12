G. Meloniová: Taliansko pozorne študuje dohodu medzi EÚ a Mercosurom

Rím 17. decembra (TASR) - Taliansko pozorne študuje obchodnú dohodu medzi Európskou úniou (EÚ) a juhoamerickým blokom Mercosur. Podpíše ju len vtedy, ak bude mať "konkrétne záruky", že farmári budú chránení. Uviedla to v utorok premiérka Giorgia Meloniová. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Starostlivo študujeme predbežnú dohodu, berieme si čas potrebný na vyhodnotenie, či sú naše požiadavky splnené," povedala Meloniová v parlamente pred stretnutím európskych lídrov koncom tohto týždňa.



Zopakovala predchádzajúce varovanie svojej vlády, že ak nebudú splnené jej požiadavky, Taliansko dohodu nepodpíše.



Kontroverznú dohodu oznámila šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová 6. decembra. Musí ju však schváliť najmenej 15 z 27 členských krajín EÚ, ktoré zastupujú 65 % obyvateľstva, spolu s jednoduchou väčšinou v Európskom parlamente.



Zatiaľ čo Nemecko a Španielsko vítajú krok na vytvorenie rozľahlej zóny voľného obchodu s viac ako 700 miliónmi ľudí, Francúzsko označilo dohodu za neprijateľnú v jej súčasnej podobe. Proti sú aj farmári.



Meloniová v utorok upozornila, že farmári už platia "najvyššiu cenu pre otvorenie európskeho trhu výrobkom z tretích krajín, ktoré nerešpektujú rovnaké normy v oblasti životného prostredia a bezpečnosti potravín, aké ukladáme našim výrobcom".



"Dohoda medzi EÚ a Mercosurom musí preto ponúknuť konkrétne záruky a príležitosti rastu aj európskemu poľnohospodárskemu sektoru, ktorého ziskovosť a konkurencieschopnosť bola v predchádzajúcich rokoch podkopaná," povedala.



Talianska premiérka kritizovala "absurdný protiklad" medzi environmentálnou udržateľnosťou na jednej strane a konkurencieschopnosťou na strane druhej. Pripustila však, že sa objavili signály, že tento protiklad sa začína prekonávať.



"Je však potrebné urobiť ešte veľa práce. Treba zaviesť účinné ochranné mechanizmy vrátane systému adekvátnej kompenzácie pre dodávateľské reťazce, ktoré môžu byť poškodené," uviedla líderka krajne pravicovej strany Bratia Talianska.



"Ak nedôjde k tejto zásadnej obnove rovnováhy, podpora Talianska bude chýbať, pretože sme presvedčení, že dohoda EÚ so združením Mercosur musí priniesť výhody všetkým a nielen niektorým," dodala.



Podporovatelia dohody tvrdia, že spojenie so združením Mercosur pomôže zvýšiť ekonomickú bezpečnosť diverzifikáciou obchodu a má podporu priemyselných skupín, pričom európske spoločnosti vďaka nej ušetria miliardy na clách.