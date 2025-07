G. Šimkus: ECB možno počká s ďalšou redukciou sadzieb do konca roka

Sintra 1. júla (TASR) - Je možné, že Európska centrálna banka (ECB) nebude mať do septembra všetky potrebné informácie vrátane vyhliadok v oblasti obchodu. To znamená, že k ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb by mohla pristúpiť až ku koncu roka. Povedal to pre agentúru Reuters guvernér litovskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Gediminas Šimkus.



Po ôsmich redukciách úrokových sadzieb za ostatný rok ECB v júni naznačila, že na nasledujúcom zasadnutí s nimi hýbať nebude. Predstavitelia banky chcú počkať najmä na vývoj obchodných rokovaní s USA. Keďže rokovania stále pokračujú a ich výsledok je neistý, Šimkus uviedol, že zotrvanie úrokových sadzieb na pôvodnej úrovni na júlovom zasadnutí ECB je „veľmi pravdepodobné“. Navyše nevylučuje, že banka bude držať úrokové sadzby nezmenené aj dlhší čas.



„Neviem, či budeme mať všetky potrebné informácie do septembra, som však otvorený všetkým možnostiam,“ povedal Šimkus na okraj konferencie centrálnych bankárov v portugalskej Sintre. „Osobne si myslím, že ak sa ECB rozhodne pre ďalšiu zmenu, bude to skôr ku koncu roka,“ dodal.



Šimkus zároveň zopakoval postoj ECB, že banka sa v súvislosti s úrokovými sadzbami bude rozhodovať systémom „zasadnutie od zasadnutia“. Znamená to, že bude vždy čakať na nové ekonomické údaje a až na ich základe urobí ďalší krok. Keďže „súčasné prostredie je nevyspytateľné,“ predbežne sa k ničomu zaväzovať nebude. „Neistota nielenže neklesla, v skutočnosti sa ešte zvýšila,“ dodal Šimkus.