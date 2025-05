G. Šimkus vidí potenciál na zníženie úrokových sadzieb ECB

Vilnius 26. mája (TASR) - Gediminas Šimkus, člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) a šéf litovskej centrálnej banky, predpokladá ďalšie zníženie úrokových sadzieb ECB v júni. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Šimkus poukázal na to, že súčasné náklady na pôžičky sú na hornej hranici pásma neutrálnych sadzieb.



Neutrálna sadzba nestimuluje ani neobmedzuje ekonomickú aktivitu. Naznačil, že tieto faktory môžu viesť k potenciálnemu zníženiu úrokových sadzieb na nadchádzajúcom júnovom zasadnutí.



Na tlačovej konferencii vo Vilniuse Šimkus uviedol: „Vidím priestor na zníženie úrokových sadzieb na nasledujúcom stretnutí.“



Zároveň vyjadril obavy z toho, že inflácia v eurozóne nedosiahne cieľ na úrovni 2 %.



Podľa litovského guvernéra existuje čoraz väčšie riziko, že sa tak stane v dôsledku zvýšeného napätia v obchode so Spojenými štátmi a posilňovania eura.



ECB v apríli znížila kľúčové úrokové sadzby, už siedmykrát v priebehu roka. Varovala zároveň, že rast ekonomiky eurozóny tvrdo zasiahnu americké clá. To podporilo stávky na ďalšie uvoľnenie jej menovej politiky v nasledujúcich mesiacoch.



Niektorí členovia menového výboru ECB však upozornili, že clá zavedené Spojenými štátmi budú v krátkodobom horizonte inflačné „vzhľadom na deštruktívny efekt rozpadu globálnych hodnotových reťazcov“. Ukázala to zápisnica z aprílového rokovania Rady guvernérov.



Sentiment však aj naďalej ovplyvňuje všadeprítomná neistota, ktorá nahráva stávkam na ďalšie zníženie sadzieb ECB na zasadnutí 5. júna.