G. Šimkus: Zvyšovanie úrokových sadzieb v decembri nebude nutné

Vilnius 30. októbra (TASR) - Najnovšie ekonomické údaje naznačujú, že ak nedôjde k nečakaným prekvapeniam, Európska centrálna banka (ECB) nebude musieť na svojom nasledujúcom zasadnutí zvýšiť úrokové sadzby. Povedal to v pondelok člen Rady guvernérov ECB Gediminas Šimkus. Zároveň však dodal, že na znižovanie sadzieb si bude potrebné ešte počkať. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Súčasný vývoj ekonomickej aktivity naznačuje, že zvýšenie úrokových sadzieb na decembrovom zasadnutí ECB nebude potrebné," povedal Šimkus, ktorý je guvernérom litovskej centrálnej banky. "Prekvapilo by ma však, ak by sme potrebovali pristúpiť k ich zníženiu už v 1. polovici budúceho roka," dodal.



Podobne sa vyjadrili aj niektorí ďalší predstavitelia ECB, na čo reagovali analytici vo svojich prognózach. Jedna z ostatných, ktorú v polovici októbra zverejnila agentúra Bloomberg, ukázala, že podľa ekonómov ECB do septembra budúceho roka svoje úrokové sadzby nezníži. Pôvodne počítali s tým, že ich posunie nadol už v 1. polroku.