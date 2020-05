George Soros varuje, že pandémia koronavírusu ohrozuje existenciu EÚ

Londýn 22. mája (TASR) – Pandémia nového koronavírusu ohrozuje existenciu Európskej únie, varoval americký miliardár George Soros.



Koronakríza ohrozuje prežitie EÚ, myslí si Soros. Riešením je podľa neho emisia spoločných dlhopisov bez splatnosti (perpetual bonds), ktorými by sa financovala pomoc slabším členom, ako je napríklad Taliansko.



"Ak EÚ o tom nedokáže uvažovať teraz, možno nedokáže prežiť výzvy, s ktorými je aktuálne konfrontovaná," uviedol Soros v emailovom rozhovore s novinármi. "To nie je len teoretická možnosť, môže to byť tragická realita."



Podľa Sorosa si EÚ musí udržať najvyšší rating, aby emitovala takýto dlh. Na to bude musieť mať právomoc vyberať dane na obsluhu tohto dlhu. Preto by mala únia len získať takúto právomoc bez toho, aby ju využila. "Existuje riešenie. Tieto dane musia byť len autorizované, nemusia byť implementované."



Na otázku, týkajúcu sa brexitu, Soros odpovedal, že ho znepokojuje predovšetkým Taliansko. "Čo by zostalo z Európy bez Talianska?" Podľa neho uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci zvýhodňuje Nemecko a je mimoriadne neférové voči Taliansku, ktoré už predtým bolo pacientom Európy, a potom ho ešte aj najtvrdšie zasiahla pandémia ochorenia COVID-19.