G. Szabó: Európa sa bude musieť zobudiť

Bratislava 19. decembra (TASR) - V oblasti energetiky nie je dôvod na optimistické vyhliadky. Uviedol to predseda sekcie energetiky Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Gabriel Szabó s tým, že nevidí dôvod, aby ceny energií mali byť lacnejšie. Čaká revíziu zelených cieľov a to, že v istom bode sa Európa bude musieť prebudiť.



"Všetky hviezdy sú zoradené v náš neprospech, priemysel v EÚ je pod tlakom, sme nekonkurencieschopní, fabriky sa zatvárajú. Vo všeobecnom výhľade neviem byť pozitívny," uviedol Szabó, ktorý očakáva revíziu zelených cieľov a zreálnenie rastových plánov. Taktiež nevidí dôvod, aby ceny energií mali byť lacnejšie. "Recesia zrýchli špirálu a zatvorí podniky. Nie je dôvod na optimistické vyhliadky. Čakám, že v istom bode sa Európa bude musieť prebudiť," dodal.



Pozitívnou správou v našom regióne, v regióne V4 či v Európe, je podľa neho to, že na celom svete je dostatočné množstvo zemného plynu aj ropy. Problémom však je, že cez klasické alebo tradičné logistické cesty je preprava zemného plynu a ropy obmedzená politicky, teda sankciami. Ohrozená je aj fyzickým zničením plynovodov a ropovodov.



"Všeobecne EÚ vo svojich rastových plánoch predpokladala, že k transformácii dôjde tak, že bude hnaná lacnými energiami. Avšak tieto energie v súčasnosti nie sú lacné. Zemný plyn a elektrina sú tri- až štyrikrát drahšie ako napríklad v USA," podotkol Szabó. Zároveň bol predpoklad, že energeticky náročný priemysel bude nahradený priemyslom inovatívnych a zelených technológií.



"Vidíme, že v súčasnosti k tomu nedošlo. Vidíme, že hlavne Čína je svetovým výrobcom číslo jeden v tejto oblasti a Európa sa snaží ich dohnať, ale nie sú vytvorené nové pracovné miesta, čo sa týka tejto zelenej ekonomiky, nové pracovné miesta v IT alebo v digitalizácii," uzavrel Szabó.