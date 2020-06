G. Szabó: V čase krízy je pre štát jednoznačne výhodou sebestačnosť

Bratislava 28. júna (TASR) – Jednou zo základných úloh bratislavskej rafinérie Slovnaft v čase krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 bolo zabezpečenie palív pre kritickú infraštruktúru. Štáty sa v prípade problémov uzatvárajú a v prvom rade si v kritických situáciách pokrývajú vlastné potreby. Slovensko by preto nemalo byť naivné a malo by zvyšovať svoju sebestačnosť, povedal počas tlačovej konferencie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory CEO Slovnaftu Gabriel Szabó.



"Každý deň sme sedeli na krízovom štábe a preberali sme, na koľko dní máme palivá, aby sme vedeli zabezpečiť zásobovanie celého Slovenska. Pokiaľ by bol problém s pandémiou v okolitých štátoch, tak tieto štáty by si najskôr zabezpečili vlastnú potrebu," povedal Szabó. "Taká bežná vec, že chodia sanitky, požiarne autá, policajti, a že má kto doniesť do potravín rožky, by mohla byť naštrbená," dodal. Podľa generálneho riaditeľa by po tejto skúsenosti, keď štáty zatvárali hranice a obmedzovali vývoz niektorých tovarov, malo Slovensko rozmýšľať nad vlastnou sebestačnosťou. "V tomto by sme nemali byť naivní," upozornil Szabó. Problém sa podľa neho dotýka napríklad potravinárskeho priemyslu, ale aj iných výrob.



Napriek tomu, že Slovnaft nepostihla priamo pandémia nového koronavírusu, ekonomiku firmy zasiahla. Rafinériu stáli vlastné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 okolo troch miliónov eur a pocítila aj 30-percentný prepad odbytu svojich výrobkov.



Sazbó pripomenul, že cena ropy bola aj pre pandémiu na rekordne nízkych úrovniach. "V súčasnosti cena ropy rastie, ale ceny ropných produktov to nekopírujú. Vyše mesiaca máme situáciu, že z každého barelu ropy, keď vyrobíme palivá, tak tie palivá stoja menej ako ten barel ropy," povedal Szabó. Slovnaft podľa generálneho riaditeľa počas uplynulých mesiacov dočasne pozastavil investície a znížil prevádzkové náklady do údržby či do vzdelávania.



Rafinéria začne v závere júna odstavovať niektoré výrobné jednotky, aby na nich počas júla mohla vykonať povinnú údržbu, opravy a modernizáciu. Po ukončení prác budú zariadenia postupne spustené do bežného chodu. Zásobovanie zákazníkov počas generálnych revízií a technologických zarážok nebude ovplyvnené.



Generálne revízie sa dotknú dvoch výrobných jednotiek a technologické zarážky troch výrobných jednotiek. Na týchto zariadeniach sa počas júla vykoná kontrola technického stavu, údržba, ako aj ich modernizácia. Okrem toho sa na jednej výrobnej jednotke vykonajú nevyhnutné opravy. Do prác sa zapoja zamestnanci Skupiny Slovnaft, ako aj externí pracovníci, celkovo zhruba 700 ľudí. Investície Slovnaftu do naplánovaných činností predstavujú sedem miliónov eur.