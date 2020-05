Rijád 15. mája (TASR) - Skupina 20 najväčších ekonomík sveta G20 sľúbila, že sa vyhne zbytočným prekážkam v obchode so základným tovarom vrátane potravín počas pandémie nového koronavírusu. Uvádza sa to vo vyhlásení ministrov obchodu G20, ktoré zverejnili vo štvrtok (14. 5.) večer.



Svetová obchodná organizácia (WTO) a Medzinárodný menový fond (MMF) minulý mesiac upozornili na rast vývozných obmedzení.



Pandémia vyvolala zmätok v medzinárodnom obchode a nasmerovala globálnu ekonomiku do hlbokej recesie, najhoršej od tzv. veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia.



Očakáva sa, že globálny obchod zaznamená tento rok dvojciferný pokles objemu takmer vo všetkých regiónoch, informovala WTO.



Ministri obchodu a investícií krajín G20 uviedli, že ak aj sú potrebné vývozné obmedzenia, ktoré sa týkajú dodávok dôležitých zdravotníckych potrieb a iného základného tovaru, musia byť „primerané, transparentné a dočasné“ a nesmú vytvárať „zbytočné prekážky obchodu alebo narušiť globálne dodávateľské reťazce“.



Na videokonferencii, ktorú organizovala Saudská Arábia, sa ministri zaviazali, že sa „zdržia zavádzania vývozných obmedzení na poľnohospodárske výrobky“ a vyhnú sa „zbytočnému hromadeniu potravín“.



MMF a WTO minulý mesiac vyjadrili obavy z možného „prerušenia dodávok“ v dôsledku pribúdajúcich vývozných obmedzení, ktoré obmedzujú obchod s kľúčovými zdravotníckymi potrebami a potravinami. Vyzvali pritom globálnych lídrov, aby sa zdržali zavádzania takýchto obmedzení.



Prerušenie dodávateľských reťazcov by mohlo „predĺžiť a prehĺbiť zdravotnú a hospodársku krízu“, varovali obe inštitúcie.