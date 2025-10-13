< sekcia Ekonomika
G20: Trhy sú vzhľadom na súčasnú neistotu vytavené riziku náhleho pádu
Varovanie prichádza len niekoľko dní po tom, ako hrozba amerického prezidenta, že na Čínu uvalí nové rozsiahle clá, spôsobila najväčší pokles Wall Streetu takmer za šesť mesiacov.
Autor TASR
Londýn 13. októbra (TASR) - Nedávny prudký nárast cien akcií a iných aktív spôsobil, že globálne trhy sú vzhľadom na súčasnú neistú ekonomickú a geopolitickú situáciu vystavené riziku náhleho pádu, upozornila v pondelok Rada pre finančnú stabilitu (Financial Stability Board, FSB) skupiny najväčších ekonomík sveta G20. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Vzhľadom na zvýšené riziká je udržanie multipolárnej spolupráce kľúčové, nielen v záujme prevencie kríz, ale aj na podporu udržateľného rastu, napísal predseda FSB Andrew Bailey v liste ministrom členských štátov skupiny G20.
„Hoci väčšina jurisdikcií zaznamenala v posledných mesiacoch oživenie finančných trhov, ich zhodnotenie by teraz mohlo byť v rozpore s neistým hospodárskym a geopolitickým výhľadom, čo by mohlo viesť k chaotickým korekciám na trhoch,“ uvádza sa v liste z 8. októbra zverejnenom pred zasadnutiami G20, ktoré sa uskutočnia vo Washingtone tento týždeň.
Varovanie prichádza len niekoľko dní po tom, ako hrozba amerického prezidenta Donalda Trumpa, že na Čínu ako odvetu za jej sprísnenie vývozu vzácnych zemín uvalí nové rozsiahle clá, spôsobila najväčší pokles Wall Streetu takmer za šesť mesiacov.
Bailey tiež poukázal na pokračujúci rast úrovne štátnych dlhov a dodal, že zraniteľnosti vo finančnom systéme zostávajú vysoké. „Potreba globálnych štandardov a spolupráce preto zostáva úplne jasná,“ uzavrel šéf medzinárodného orgánu zloženého z regulačných úradov krajín skupiny G20.
Vzhľadom na zvýšené riziká je udržanie multipolárnej spolupráce kľúčové, nielen v záujme prevencie kríz, ale aj na podporu udržateľného rastu, napísal predseda FSB Andrew Bailey v liste ministrom členských štátov skupiny G20.
„Hoci väčšina jurisdikcií zaznamenala v posledných mesiacoch oživenie finančných trhov, ich zhodnotenie by teraz mohlo byť v rozpore s neistým hospodárskym a geopolitickým výhľadom, čo by mohlo viesť k chaotickým korekciám na trhoch,“ uvádza sa v liste z 8. októbra zverejnenom pred zasadnutiami G20, ktoré sa uskutočnia vo Washingtone tento týždeň.
Varovanie prichádza len niekoľko dní po tom, ako hrozba amerického prezidenta Donalda Trumpa, že na Čínu ako odvetu za jej sprísnenie vývozu vzácnych zemín uvalí nové rozsiahle clá, spôsobila najväčší pokles Wall Streetu takmer za šesť mesiacov.
Bailey tiež poukázal na pokračujúci rast úrovne štátnych dlhov a dodal, že zraniteľnosti vo finančnom systéme zostávajú vysoké. „Potreba globálnych štandardov a spolupráce preto zostáva úplne jasná,“ uzavrel šéf medzinárodného orgánu zloženého z regulačných úradov krajín skupiny G20.