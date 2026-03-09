< sekcia Ekonomika
G7 bude v utorok rokovať o uvoľnení ropy z núdzových rezerv
Ministri financií skupiny G7 rokovali o uvoľnení rezerv v pondelok, no nedohodli sa na takomto kroku.
Autor TASR
New York 9. marca (TASR) - Ministri energetiky krajín skupiny G7 budú v utorok (10. 3.) ráno diskutovať o možnom uvoľnení ropy z núdzových rezerv. Dôvodom je výpadok dodávok spôsobený vojnou v Iráne, uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou pre CNBC.
Ministri financií skupiny G7 rokovali o uvoľnení rezerv v pondelok, no nedohodli sa na takomto kroku. Členmi G7 sú Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty.
USA sa podľa jedného zdroja domnievajú, že v tejto situácii by bolo primerané spoločné uvoľnenie 300 až 400 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov). To predstavuje 25 až 30 % z núdzových zásob vo výške 1,2 miliardy barelov.
Ceny ropy vyskočili nad 100 USD (86,54 eura) za barel, keďže kľúčový Hormuzský prieliv zostáva uzavretý pre hrozby zo strany Iránu. Nie je jasné, kedy sa prieliv opäť otvorí pre dopravu.
Podľa analýzy poradenskej spoločnosti Rapidan spôsobilo uzavretie prielivu najväčší výpadok dodávok ropy v histórii. Cez Hormuz sa totiž transportuje približne 20 % svetovej spotreby ropy.
Na rozdiel od minulých ropných šokov neexistuje žiadna voľná kapacita, ktorá by mohla výpadok nahradiť, pretože Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty sú pre uzavretie prielivu odrezané od globálneho trhu, uviedli analytici.
Strategické ropné rezervy USA podľa Rapidanu nestačia na vyrovnanie výpadku v Perzskom zálive. V súčasnosti podľa ministerstva energetiky dosahujú 415 miliónov barelov, čo je asi 58 % ich maximálnej kapacity 714 miliónov barelov.
Členské štáty Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) budú podľa analytikov pod tlakom, aby uvoľnili ropu zo strategických rezerv, keďže ide o „jedinú zostávajúcu možnosť, ako reagovať na výpadok dodávok“.
(1 EUR = 1,1555 USD)
