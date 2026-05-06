G7 odsúdila hospodársky nátlak v podobe svojvoľných obmedzení vývozu
Očakáva sa, že dodávky vzácnych zemín budú kľúčovým bodom diskusie na samite medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom.
Autor TASR
Paríž 6. mája (TASR) - Ministri obchodu skupiny G7 v stredu odsúdili využívanie „hospodárskeho nátlaku“ v podobe svojvoľných obmedzení vývozu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Vyjadrujeme naše vážne obavy týkajúce sa ekonomického nátlaku vrátane nátlaku prostredníctvom svojvoľných vývozných obmedzení, ktoré môžu viesť k narušeniu dodávateľského reťazca, najmä v prípade kritických nerastov, a podkopať ekonomickú bezpečnosť a odolnosť,“ uviedli ministri vo vyhlásení po dvojdňových rokovaniach v Paríži. Čínu síce výslovne nespomenuli, ich kritika však jasne mieri na Peking a jeho prísne kontroly vývozu vzácnych zemín, napísala agentúra AFP.
Čína dominuje v globálnom priemysle vzácnych zemín, ktoré sú kľúčové pre výrobu širokej škály produktov - od bežnej spotrebnej elektroniky až po zariadenia používané v obrannom sektore. Ministri G7 sľúbili, že budú spolupracovať s partnermi nielen na znížení ich závislosti od vzácnych zemín, ale aj na „zabezpečení, aby pokusy alebo hrozby zneužiť ekonomickú závislosť na vojenské účely zlyhali“.
Očakáva sa, že dodávky vzácnych zemín budú kľúčovým bodom diskusie na samite medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom, ktorý sa uskutoční budúci týždeň v Pekingu.
