G7 podnikne akékoľvek kroky na podporu globálnych dodávok energií
Ministri financií G7 mali v pondelok virtuálne stretnutie.
Autor TASR
New York/Paríž 9. marca (TASR) - Skupina siedmich najvyspelejších ekonomík sveta G7 je pripravená podniknúť akékoľvek kroky potrebné na podporu globálnych dodávok energií, uviedli ministri financií skupiny. A to vrátane uvoľnenia ropy zo strategických rezerv, hoci zatiaľ skupina k tomuto kroku nepristúpila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
„Budeme naďalej pozorne sledovať situáciu a vývoj na energetických trhoch a podľa potreby sa stretávať, aby sme si vymieňali informácie a koordinovali sa v rámci G7 a s medzinárodnými partnermi,“ uvádza sa vo vyhlásení ministrov financií G7. „Sme pripravení prijať potrebné opatrenia vrátane podpory globálnych dodávok energií, ako je uvoľnenie zásob.“
Ministri financií G7 mali v pondelok virtuálne stretnutie, na ktorom diskutovali o konflikte na Blízkom východe, jeho vplyve na regionálnu stabilitu, globálnu ekonomiku, finančné trhy a o dôležitosti zabezpečenia obchodných trás. Francúzsko, ktoré predsedá skupine, uviedlo, že zatiaľ nie je čas na uvoľnenie ropy zo strategických rezerv.
Na diskusii sa zúčastnili aj šéfovia Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA).
Francúzsky minister financií Roland Lescure uviedol, že skupina „ešte nie je tak ďaleko“, aby uvoľnila ropu zo strategických rezerv, no spolu s IEA situáciu pozorne monitoruje.
Cena severomorskej ropy Brent v pondelok najprv vyskočila až o 29 %. Potom však prišla o časť ziskov, keď sa ukázalo, že G7 bude diskutovať o možnom uvoľnení ropy z núdzových rezerv.
Vojna prinútila veľkých producentov vrátane Saudskej Arábie, Kuvajtu, Iraku a Spojených arabských emirátov obmedziť produkciu a viedla k faktickému uzavretiu Hormuzského prielivu, ktorý je najdôležitejšou trasou pre prepravu ropy.
Vývoj v uplynulých dňoch „nás presvedčil, aby sme vyslali veľmi jasné a pevné signály, dúfam, že účinné, aby sme všetkých upokojili,“ uviedol Lescure a dodal, že „v USA ani Európe nie je problém s dodávkami ropy či plynu“.
Uvoľňovanie zásob sa zvyčajne koordinuje cez IEA. Po stretnutí jej šéf Fatih Birol uviedol, že situácia v Hormuze predstavuje veľké riziko pre ropný trh. Ešte v piatok (6. 3.) pritom tvrdil, že trh je dobre zásobený.
Koordinované uvoľnenie rezerv sa uskutočnilo len päťkrát, dvakrát po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 a predtým po výpadkoch produkcie v Líbyi, po hurikáne Katrina a počas prvej vojny v Perzskom zálive.
