G7 rokuje o pomoci Ukrajine a postupe voči Číne

Stresa 24. mája (TASR) - Ministri financií skupiny G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta) sa v piatok zišli v Taliansku. Kľúčovými témami dvojdňového stretnutia sú pomoc Ukrajine a "nespravodlivá" priemyselná politika Číny. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vyhlásenia ministrov pred rokovaniami v Strese pritom naznačujú, že nemožno očakávať žiadne podrobnosti o pôžičke Ukrajine, ktorá má byť zabezpečená príjmom zo zmrazených ruských aktív. Ministerka financií USA Janet Yellenová uviedla, že pôžička by mohla predstavovať približne 50 miliárd USD (46,06 miliardy eur), no žiadna suma nebola schválená.



Jay Shambaugh z amerického ministerstva financií pre televíziu CNBC povedal, že neočakáva diskusiu o technických aspektoch, ako je štruktúra pôžičky, kto ju bude spravovať alebo ako bude zabezpečená. Napriek tomu sa domnieva, že ministri dosiahnu významný pokrok.



K predstaviteľom G7 sa v sobotu (25. 5.) pripojí ukrajinský minister financií Serhij Marčenko.



Európska únia (EÚ) medzitým dokončila vlastnú dohodu o použití "neočakávaných a mimoriadnych" príjmov z ruských aktív, ktoré by Ukrajine do roku 2027 mali priniesť 15 až 20 miliárd eur.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba poďakoval EÚ, ale zopakoval, že Kyjev dúfa v úplné zabavenie ruských aktív, nielen úrokov, čo viaceré európske krajiny z právnych dôvodov vylúčili. Nemecký minister financií Christian Lindner v piatok novinárom povedal, že "mnohé právne a technické otázky stále nie sú vyriešené".



Európsky vyjednávač v Strese očakáva, že záverečné komuniké predstaví možnosti, ktoré by mali predsedovia vlád G7 zvážiť na summite 13. až 15. júna.



Boj proti rastúcej exportnej sile Číny bude ďalšou ústrednou témou stretnutia po tom, čo USA minulý týždeň oznámili prudké zvýšenie ciel na dovoz celého radu čínskych produktov, vrátane elektromobilov, batérií alebo čipov. USA nežiadajú, aby ich partneri prijali podobné opatrenia, ale chcú, aby spojenci z G7 (Japonsko, Nemecko, Francúzsko, Británia, Taliansko a Kanada) ukázali, že stoja za Washingtonom. Vyhlásila vo štvrtok (23. 5.) Yellenová.



Podľa francúzskeho ministra financií Bruna Le Maireho je potrebné vyhnúť sa obchodnej vojne s Pekingom, ale G7 potrebuje tiež chrániť svoje priemyselné záujmy zoči-voči čínskym "nečestným obchodným praktikám".



Nemecká exportne orientovaná ekonomika by mohla veľa stratiť eskaláciou obchodného napätia, povedal novinárom Lindner. Pripomenul, že "obchodné vojny sú o prehrách, nemožno ich vyhrať."



Taliansky minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti, ktorého krajina tento rok predsedá G7, však vyhlásil, že môže byť len otázkou času, kedy bude EÚ nasledovať príklad USA v oblasti ciel.



Taliansko dúfalo, že summit využije na oživenie zablokovaných rozhovorov o globálnej minimálnej dani pre nadnárodné spoločnosti, ale podľa Giorgettiho dohoda nebude dokončená do júna, ako sa pôvodne plánovalo. USA, India a Čína majú totiž výhrady k podmienkam dohody, ktorú v roku 2021 podpísalo približne 140 krajín, no nikdy nebola v plnej miere zavedená.



Skupina G7 sa bude zaoberať aj návrhom globálnej dane z bohatstva pre miliardárov, ktorú presadzujú Brazília a Francúzsko. Yellenová však upozornila, že USA súčasnú navrhovanú formuláciu nepodporia a Lindner pripomenul, že ešte nebola dokončená globálna firemná daň.



(1 EUR = 1,0854 USD)