G7 sa dohodla na ukončení využívania uhlia ako energetického zdroja

Turín 29. apríla (TASR) - Ministri energetiky štátov skupiny G7 dosiahli v Turíne dohodu o uzatvorení uhoľných elektrární najneskôr v roku 2035. Dohoda predstavuje významný krok k odklonu od využívania fosílnych palív. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že dohoda bude súčasťou záverečného komuniké.



"Máme dohodu o tom, že využívanie uhlia sa ukončí v prvej polovici 30. rokov. Je to historická dohoda," povedal britský minister pre energetickú bezpečnosť a klimatickú neutralitu Andrew Bowie. Dohoda o ukončení činnosti uhoľných elektrární bude zahrnutá v záverečnom komuniké, ktoré zverejnia v utorok (30. 4.), na záver dvojdňového samitu G7 o klimatickej zmene.



Ako pre Reuters už počas víkendu povedal nemenovaný zdroj, diplomati zo štátov G7 - Talianska, USA, Británie, Francúzska, Nemecka, Kanady a Japonska diskutovali o tejto otázke v nedeľu do neskorých hodín, ešte pred začatím ministerskej schôdzky.



V súvislosti s najnovšími informáciami Luca Bergamaschi, spoluzakladateľ talianskeho klimatického inštitútu ECCO, uviedol, že "dohoda pomôže urýchliť presun investícií od uhlia k čistejším technológiám". Ide najmä o Japonsko, ale aj ďalšie ázijské ekonomiky vrátane Číny a Indie.



Čo sa týka hostiteľskej krajiny, Taliansko vyprodukovalo z uhlia minulý rok 4,7 % elektrickej energie. Taliansko má šesť uhoľných elektrární, z ktorých päť vláda plánuje odstaviť najneskôr na budúci rok. Iba uhoľná elektráreň na Sardínii bude fungovať o niečo dlhšie a k ukončeniu jej činnosti by malo dôjsť v roku 2028.



V Japonsku a najväčšej európskej ekonomike, Nemecku, má uhlie v porovnaní s Talianskom stále omnoho väčšiu úlohu pri produkcii elektriny. V obidvoch krajinách sa vlani uhlie na celkovej produkcii elektrickej energie podieľalo viac než 25 %.