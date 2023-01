G7 sa pokúsi zaviesť cenové stropy na ruské ropné produkty

Brusel 10. januára (TASR) - Koalícia G7, ktorú tvoria najbohatšie ekonomiky sveta, sa vo februári pokúsi stanoviť cenové stropy na vybrané ruské rafinérske produkty. Uviedol to zdroj z G7. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Koalícia, ktorú tvoria USA, Kanada, Austrália, Japonsko a 27-členná Európska únia (EÚ), zaviedla od 5. decembra cenový strop na ruskú ropu vo výške 60 USD (56,10 eura) za barel (159 litrov) nad rámec embarga EÚ na námorný dovoz ruskej ropy.



A od 5. februára chce koalícia zaviesť cenové stropy aj na ruské produkty, ako je nafta, petrolej a vykurovací olej, aby ešte viac znížila príjmy Moskvy z vývozu energií, ktoré jej slúžia na financovanie invázie na Ukrajinu.



Obmedzenie cien ruských ropných produktov je však zložitejšie ako stanovenie cenového limitu len pre ropu, pretože existuje veľa ropných produktov a ich cena často závisí od toho, kde sa kupujú, a nie od toho, kde sa vyrábajú, povedal zdroj, ktorý nechcel byť menovaný.



Ako príklad uviedol naftu a petrolej, ktoré majú tendenciu predávať sa s prirážkou, zatiaľ čo vykurovací olej sa zvyčajne predáva so zľavou. G7 preto zvažuje dva cenové stropy, jeden na produkty s prirážkou, ktorá je definovaná ako rozdiel medzi trhovou cenou ropy a odhadovanou cenou, a druhý pre produkty so zľavou.



(1 EUR = 1,0696 USD)