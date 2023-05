G7 sa v piatok venuje bankám či kybernetickej bezpečnosti

Niigata 12. mája (TASR) - Problémy bánk, kybernetická bezpečnosť a budovanie spoľahlivejších dodávateľských reťazcov sú hlavnými bodmi programu piatkových rokovaní ministrov financií a centrálnych bankárov skupiny G7 v Japonsku. TASR o tom informuje na základe správy AP.



G7 tvoria Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a USA. Ďalšími pozvanými na stretnutí v japonskom meste Niigata sú Európska únia (EÚ), Medzinárodný menový fond (MMF), Svetová banka a ministri financií Brazílie, Indie, Indonézie, Južnej Kórey a Singapuru.



Aj napäté vzťahy s Čínou a tiež s Ruskom v súvislosti s jeho vojnou na Ukrajine patria medzi problémy, ktorými sa tento rok zaoberá skupina G7.



No zatiaľ čo ministri financií a bankári z G7 diskutovali o spôsoboch, ako chrániť medzinárodný poriadok založený na pravidlách a zabrániť tomu, čo nazývajú "ekonomickým nátlakom" zo strany Číny, Peking obvinil klub bohatých krajín z pokrytectva.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin vo štvrtok (11. 5.) povedal, že "medzinárodné pravidlá, o ktorých G7 hovorí, sú pravidlá západnej ideológie a hodnôt a pravidlami malej kliky, ktorá kladie USA na prvé miesto".



Čína obviňuje Washington, že bráni jej vzostupu ako čoraz bohatšej modernej krajiny prostredníctvom obchodných a investičných obmedzení.



Ministerka financií USA Janet Yellenová však pred začiatkom rozhovorov uviedla, že tieto opatrenia sú "úzko zamerané" na národnú bezpečnosť a týkajú sa najmä technológií, ktoré možno využiť na vojenské účely.



Aj vzťahy Číny s 27-člennou EÚ sú naštrbené pre obchod a tichú podporu Ruska.



Účastníci stretnutia v Niigate uviedli, že budú zvažovať spôsoby, ako zabrániť krajinám v obchádzaní sankcií proti Moskve, ktoré majú brániť jej schopnosti pokračovať vo vojne.



Japonsko, aktuálne predsedajúca krajina G7, si stanovilo za prioritu diverzifikáciu dodávateľských reťazcov a zníženie závislosti od Číny. Jednou z kľúčových oblastí záujmu všetkých krajín G7 je podľa Tokia veľká koncentrácia dodávateľov tzv. vzácnych zemín v Číne. Tie sú pritom potrebné v mnohých technicky vyspelých produktoch.



G7 sa chystá navrhnúť nové partnerstvá v rámci dodávateľských reťazcoch iným krajinám pod podmienkou, že budú spĺňať minimálne štandardy v oblasti ľudských práv a environmentálnych politík.



Skupina však nemá rovnaký názor na to, ako ďaleko by mala zájsť v boji proti Číne, pretože narušenie obchodu s druhou najväčšou svetovou ekonomikou by mohlo zasadiť ťažkú ranu krajinám závislým od exportu, ako sú Nemecko a Japonsko.