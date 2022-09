G7 sa zaviazala urýchliť zavedenie cenového stropu na ruskú ropu

Berlín 2. septembra (TASR) - Ministri financií skupiny G7, siedmich najvyspelejších ekonomík sveta, sa v piatok zaviazali, že urýchlia zavedenie cenového stropu na dovoz ruskej ropy, aby zabránili Moskve generovať obrovské zisky z prudko stúpajúcich cien energií. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Cieľom je znížiť príjmy Ruska a tým aj jeho schopnosť financovať vojnu na Ukrajine a zároveň obmedziť vplyv vojny na globálne ceny energií.



Vo vyhlásení, ktoré vydalo Nemecku, aktuálna predsednícka krajina G7, ministri "potvrdili spoločný politický zámer dokončiť a uskutočniť komplexný zákaz služieb, ktoré umožnia námornú prepravu ropy a ropných produktov ruského pôvodu na celom svete".



Poskytovanie týchto služieb "bude povolené len vtedy, ak by sa ropa a ropné produkty nakupovali za alebo pod cenou určenou širokou koalíciou krajín, ktoré dodržiavajú a zavádzajú cenový strop", dodali.



Vo vyhlásení nie je uvedená žiadna konkrétna výška cenového stropu a nešpecifikuje sa v ňom ani to, kedy by G7 chcela plán dokončiť. Vyzýva však "všetky krajiny, aby poskytli informácie o návrhu cenového stropu a zaviedli toto dôležité opatrenie".



"Rusko ekonomicky ťaží z neistoty na energetických trhoch spôsobenej vojnou a má veľké zisky z vývozu ropy. My tomu chceme rozhodne čeliť," uviedol na tlačovej konferencii nemecký minister financií Christian Lindner.



Krajiny G7 by chceli "obmedziť ruské príjmy a znížiť ekonomické škody pre naše firmy", povedal a dodal, že cieľom cenového stropu na vývoz ropy je "zastaviť dôležitý zdroj financovania vojny a obmedziť rast globálnych cien energií".



Počiatočný cenový strop by bol stanovený "na úrovni založenej na rade technických vstupov a jeho efektívnosť sa bude dôsledne monitorovať".



Lídri G7 sa koncom júna dohodli, že budú pracovať na zavedení cenového stropu na predaj ruskej ropy. Podľa zdroja z G7 (USA, Nemecko, Francúzsko, Británia, Taliansko, Kanada a Japonsko) maximálna cena zostane nad výrobnými nákladmi, takže pre Moskvu by nemalo ekonomický zmysel odopierať ropu dovážajúcim krajinám.



Cenový strop, ktorý presadzuje americký prezident Joe Biden, by mohol fungovať, pretože poskytovatelia služieb sa väčšinou nachádzajú v Európskej únii (EÚ) alebo Spojenom kráľovstve, a teda sú v dosahu sankcií. Aby však toto opatrenie bolo účinné, musí sa pripojiť čo najviac dovážajúcich krajín, najmä India, kde rafinérie nakupujú lacnú ruskú ropu, ktorej sa západní obchodníci vyhýbajú.



USA už zablokovali dovoz ruskej ropy, ktorý bol však v ich prípade malý. EÚ sa rozhodla uvaliť zákaz na 90 % ruskej ropy, ktorá prichádza po mori. Tento zákaz vstúpi do platnosti na konci roka.



Očakáva sa, že aj na samite G20 (20 najväčších ekonomík sveta) na Bali 15. a 16. novembra bude kľúčovou témou diskusií lídrov snaha dosiahnuť, aby čo najviac krajín súhlasilo s cenovým stropom na ruskú ropu.



Americká ministerka financií Janet Yellenová v piatok povedala, že skupina G7 urobila "rozhodujúci krok vpred" a "dnešná akcia pomôže zasadiť veľkú ranu ruským financiám".



Dodala, že je už možné vidieť vplyv cenového stropu prostredníctvom urýchlenej snahy Ruska o bilaterálne dohody o predaji ropy s masívnymi zľavami.