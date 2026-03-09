< sekcia Ekonomika
G7 zatiaľ neuvoľní ropu zo svojich strategických rezerv
Koordinované uvoľnenie rezerv sa uskutočnilo len 5-krát, 2-krát po ruskej invázii na Ukrajinu v 2022, predtým po výpadkoch produkcie v Líbyi, po hurikáne Katrina a počas prvej vojny v Perzskom zálive.
Paríž 9. marca (TASR) - Skupina siedmich najvyspelejších ekonomík sveta G7 zatiaľ nie je pripravená na koordinované uvoľnenie ropy zo svojich núdzových zásob v reakcii na vojnu v Iráne, tvrdí Francúzsko, ktoré skupine aktuálne predsedá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
„Dohodli sme sa, že budeme situáciu veľmi pozorne sledovať. Sme pripravení prijať všetky potrebné kroky vrátane využitia strategických rezerv na stabilizáciu trhu,“ uviedol francúzsky minister financií Roland Lescure po virtuálnom rokovaní skupiny G7 o vplyve konfliktu na energetické trhy.
Cena severomorskej ropy Brent v pondelok najprv vyskočila až o 29 %. Potom však prišla o časť ziskov, keď sa ukázalo, že G7 bude diskutovať o možnom uvoľnení ropy z núdzových rezerv.
Dôvodom prudkého zvýšenia cien ropy je konflikt v Iráne. Ten spôsobil, že producenti na Blízkom východe obmedzujú ťažbu, keďže doprava v Hormuzskom prielive je takmer zastavená.
Uvoľňovanie ropy z núdzových zásob zvyčajne koordinuje Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v Paríži. Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že v utorok (10. 3.) sa v Paríži stretnú aj ministri energetiky na okraj konferencie o jadrovej energetike.
Koordinované uvoľnenie rezerv sa uskutočnilo len päťkrát, dvakrát po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 a predtým po výpadkoch produkcie v Líbyi, po hurikáne Katrina a počas prvej vojny v Perzskom zálive.
